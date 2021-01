Depois de diretor de futebol, Paysandu confirma saída do treinador João Brigatti

Segue a reformulação da diretoria de futebol do Paysandu. Após a confirmação da saída do então diretor de futebol, Felipe Albuquerque, o Paysandu também confirmou que o treinador João Brigatti não terá o contrato renovado. Outro vínculo rescindido será o de Bazílio Amaral, que exerceu a função de auxiliar técnico bicolor.

Na sua segunda passagem pelo Paysandu, Brigatti conduziu o clube em 12 jogos, com seis vitórias. Ele conseguiu classificar o Papão para o quadrangular final da Série C, após momentos complicados na primeira fase. Contudo, a campanha bicolor na segunda fase foi abaixo da crítica - contabilizando a última posição do grupo D.

Veja a nota do clube:

"O Paysandu Sport Club informa que não vai renovar os contratos do técnico João Brigatti e do auxiliar técnico Bazílio Amaral. A instituição agradece aos profissionais pelos seus serviços prestados".