Após eliminação na Série C, Paysandu anuncia desligamento de diretor de futebol

Como era de esperar, diante da pressão da torcida, haverá uma reformulação no trabalho da diretoria de futebol do Paysandu, após a eliminação no Campeonato Brasileiro da Série C.

O clube acaba de confirmar que Felipe Albuquerque não exercerá mais a função de diretor de futebol. A nota foi curta, sem explicações aprofundadas (veja abaixo).

Felipe esteve no clube desde 2019 e obteve apenas o título do Campeonato Paraense de 2020. Envolveu-se em diversas polêmicas, entre elas, uma que criticava veladamente a cidade de Belém e costumes.

Veja a nota do clube:

"O Paysandu Sport Club informa que Felipe Albuquerque não será mais diretor de Futebol bicolor na temporada 2021. A instituição agradece ao profissional pelos seus serviços prestados".