Denilson se coloca à disposição para estrear pelo Paysandu contra o Volta Redonda

Às vésperas de um jogo decisivo na luta contra o rebaixamento, o atacante Denilson, último reforço do Paysandu, afirmou estar pronto para estrear nesta sexta-feira (5), contra o Volta Redonda, na Curuzu. A partida abre uma sequência de dois confrontos diretos em Belém – o próximo será diante do América-MG – e pode ser determinante para o futuro do clube. Lanterna da Série B com 21 pontos, o Papão encara o vice-lanterna, que soma 23 e, em caso de vitória, pode abrir cinco pontos de vantagem.

Aos 28 anos, Denilson desembarcou em Belém no início da semana e participou das primeiras atividades com o elenco. Em entrevista coletiva, garantiu estar em condições físicas de entrar em campo imediatamente, pois há poucos dias esteve atuando pelo seu ex-time. “Sim, com certeza, já vinha jogando, último jogo meu foi sábado, então estou pronto e se o professor precisar de mim, estou inteiro”, afirmou.

O atacante veio defendendo o Botafogo-PB na Série C, onde disputou 18 partidas, marcou quatro gols e deu uma assistência. O clube paraibano acabou eliminado na primeira fase, o que facilitou a negociação realizada pelo executivo de futebol Lucas Frontini. "Eles foram ver um jogo nosso, e acabei tendo uma conversa com o Frontini e o pessoal da comissão. Com o fim da competição lá, voltei a ter essa conversa e eu vim", contornou.

Ciente da situação delicada e vívida pelo Paysandu na Série B, Denilson disse que chega motivado para ajudar na ocorrência do clube. "A gente sabe da situação que tá o clube, mas chega com a motivação lá em cima pra tirar o clube dessa situação. O grupo já demonstrou isso durante a competição, e a torcida pode esperar muita vontade, garra dentro de campo e, se Deus quiser, muitos gols", destacou.

Ele também falou sobre o ambiente que encontrou no Baenão. "O grupo está todo otimista, fui recebido muito bem por todos, com carinho enorme. Tenho certeza de que, a partir do próximo jogo, as coisas vão acontecer e vai dar tudo certo", completou.

Denilson é mais uma peça ofensiva escolhida para a reformulação do elenco, que já trouxe as meias Carlos Eduardo e Ramon Vinícius e o atacante João Marcos nesta janela. A diretoria espera que os reforços ajudem a dar fôlego ao ataque, setor que tem sido um dos mais problemáticos da equipe na Série B.