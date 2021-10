Debandada: após saída de atacante, Paulinho é desligado do Paysandu

A debandada continua. Após o anúncio do desligamento do atacante Rildo, o presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, confirmou à reportagem de O Liberal que o volante Paulinho também está deixando o clube. O jogador, inclusive, não será relacionado para a partida contra o Castanhal, pelas quartas de final da Copa Verde 2021.

Assim como a saída de Rildo, Paulinho deixa a Curuzu em comum acordo com a diretoria. Segundo o presidente bicolor, o clube não terá nenhum prejuízo financeiro com a dispensa do jogador.

De acordo com apuração de O Liberal, Paulinho e Rildo pediram para deixar o clube na última segunda-feira (25). Fontes de dentro do Paysandu afirmam que o pedido foi motivado pela invasão de uma uniformizada bicolor na goleada de 4 a 1 sofrida para o Ituano-SP.

A fonte consultada pelo O Liberal confirmou que o goleiro Victor Souza também pediria dispensa à direção bicolor. No entanto, a informação foi negada pelo presidente Ettinger.

Assim como Rildo, Paulinho foi titular do Paysandu na última partida pela Série C. O jogador chegou ao clube em abril, onde ajudou na conquista do título paraense deste ano. Pelo clube bicolor, Paulinho atuou em 25 partidas e não marcou nenhum gol.