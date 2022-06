De olho na liderança da Série C, Paysandu enfrenta Ferroviário no Presidente Vargas; saiba mais

A nona rodada da Série C coloca frente a frente Paysandu e Ferroviária, a partir das 19 horas deste domingo, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. O confronto é importante para os dois times, que lutam para fixarem-se no topo da tábua de classificação. Os bicolores estão em situação um pouco melhor, com 15 pontos na quarta posição e uma vitória pode dar-lhes a liderança da competição, enquanto o Tubarão, que tem 12 pontos e a sétima colocação, quer avançar rumo ao G4.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

No retrospecto da rodada, o Ferroviário vem de derrota fora de casa, e o retorno ao "PV" acontece na hora certa, pois o time luta pela quarta vitória seguida jogando em casa, contando com o apoio maciço da torcida. De certa forma, a pressão se assemelha ao caldeirão bicolor nos jogos da Curuzu. Ou seja, o duelo entre os times tende a ser pegado do início ao fim.

Para o jogo, o técnico Márcio Fernandes ter alguns desfalques importantes, a começar pela defesa. O lateral-direito Igor Carvalho sentiu dores no joelho e virou dúvida. Em caso de substituição, Fernandes pode optar por Leandro Silva. No meio-campo a dúvida é sobre Serginho, que também reclamou de dores musculares na região da coxa, abrindo possível vaga para Gabriel Davis. Por fim, o atacante Marcelo Toscano protestou os mesmos sintomas e pode dar lugar a Robinho.

SAIBA MAIS



O restante do time não deve sofrer alterações. Assim, o Paysandu corre atrás da primeira vitória fora de casa. Em três jogos foram dois empates e uma derrota. Em compensação, o time vem de duas vitórias em casa, enquanto o Tubarão acaba de ser derrotado pelo Campinense. O time do técnico Roberto Fonseca tem como principal arma o atacante Edson Cariús, um velho conhecido do futebol paraense, por ter passado a temporada de 2021 no Clube do Remo.

Outro conhecido é o zagueiro Fredson, de 30 anos, que jogou no Remo de 2019 a 2021, enfrentou o Paysandu várias vezes. O volante Arthur, ex-Tuna e que jogou a Série B pelo Leão Azul no ano passado também está no Ferroviário, enquanto o meia Ruy, que fora emprestado do Paysandu para o Tubarão, não poderá entrar em campo por conta de cláusula contratual referente ao empréstimo entre os times. Quem já passou pelo Papão foi o atacante Mateus Anderson, de 28 anos. Com a camisa bicolor, Mateus Anderson realizou 29 partidas e marcou quatro gols, na temporada de 2020.

Ficha técnica:

Local: estádio Presidente Vargas

Hora: 19h

Árbitro: Paulo Henrique de Melo Salmazio CBF/MS

Assistentes: Leandro dos Santos Ruberdo CBF/MS e Cicero Alessandro de Souza CBF/MS

Quarto árbitro: Joanilson Scarcella de Lima CBF/CE

Ferroviário: Jhonatan; Yuri, Vitão, Fredson, Emerson; Alemão, Emerson Souza, Wagninho, Maicon Assis; Bruninho e Edson Cariús.

Técnico: Roberto Fonseca

Paysandu: Thiago Coelho; Leandro Silva, Lucas Costa, Genílson, Patrick Brey; Wesley, José Aldo, Gabriel Davis; Marlon, Robinho e Pipico.

Técnico: Márcio Fernandes