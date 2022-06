Marcelinho sobre ausência de vitórias do Paysandu fora de casa: 'fazemos um bom trabalho'

Apesar da boa sequência na Série C do Brasileirão, o Paysandu precisará quebrar um incômodo tabu na competição caso queira sonhar com a liderança no final da rodada. O Bicola ainda não venceu nenhuma partida fora de casa na Terceirona deste ano. No entanto, para somar mais três pontos, o Papão vai ter que bater o Ferroviário-CE, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

A falta de vitórias do Papão longe do Pará nesta Série C foi tema de entrevista coletiva nesta quinta-feira (2), na Curuzu. Em conversa com a imprensa, o atacante Marcelinho disse que a equipe espera um jogo difícil contra o Ferrão, mas que têm adaptado as rotinas de treinamento para conseguir quebrar a sequência negativa.

VEJA MAIS:

"Jogo fora sempre é complicado, mas creio que a gente faz um bom trabalho em busca da vitória. Buscar pontos fora sempre é importante. Estamos com treinos intensos, já focados no jogo contra o Ferroviário. Agora queremos dar nosso máximo em campo pra não sermos surpreendidos lá", disse.

Além da falta de vitórias fora de casa, Marcelinho comentou sobre outra "seca": a ausência de gols dele com a camisa do Paysandu. Sobre a fase diante da meta, o atacante disse que "sonha" com o momento em que vai balançar as redes pelo Bicola.

"No último jogo [contra o Manaus], quase eu marquei. Não vejo a hora que saia o meu primeiro aqui, pra ajudar o Papão. Se acontecer na Curuzu lotada, vai ser a realização de um sonho, mas se for fora de casa e a gente vencer, também vai ser muito especial", disse.

O Paysandu enfrenta o Ferroviário no domingo (5), às 19h. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.