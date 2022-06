Contra o Ferroviário na Série C, Paysandu poderá ter desfalques importantes; veja a lista

O Paysandu se manteve no G8 da Série C do Brasileiro por mais uma rodada e alcançou a quarta posição na tabela, agora com 15 pontos conquistados. No próximo final de semana, o Papão terá um compromisso fora de Belém, contra o Ferroviário-CE, na cidade de Fortaleza (CE), no domingo (5), às 19h, no Estádio Presidente Vargas. Para este jogo o técnico bicolor Márcio Fernandes poderá ter desfalques importantes na equipe.

O lateral direito Igor Carvalho, que vem atuando na posição, sentiu dores no joelho e é dúvida para o jogo diante do Tubarão. Caso o jogador não possa atuar, o lateral Leandro Silva, que passou pelo Paysandu no ano passado e que voltou ao clube nesta temporada fará a função na direita.

Além de Igor, o atacante Marcelo Toscano reclamou de dores na coxa. O Paysandu avalia a situação do atleta, que pode não viajar com a delegação para a Fortaleza. Toscano ficou na reserva na última partida contra o Manaus-AM na Curuzu e entrou na segunda etapa, já que o atacante Robinho foi escolhido para entrar como titular e é uma das opções do treinador Márcio Fernandes para o jogo.

Fechando o trio de atletas que podem desfalcar o Papão no próximo jogo é o meio-campista Serginho, um dos destaques da equipe alvicleste no Brasileirão. O jogador também sentiu dores na coxa e pode não jogar diante do Ferroviário. Caso Serginho não atue, Gabriel Davis pinta como substituto.