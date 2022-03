De olho na classificação, goleiro do Paysandu ignora pressão da torcida no estádio Rei Pelé

Paysandu e CSA jogam nesta quarta-feira (16) no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela Copa do Brasil. Para garantir a classificação à terceira fase, os bicolores precisam vencer fora de casa. Um empate leva a decisão para os pênaltis, fato que exigirá do arqueiro bicolor uma atenção redobrada. E diante da responsabilidade, Elias Curzel quer manter o foco para retornar a Belém com a classificação e o prêmio de R$ 1.900.000.

Já em solo alagoano, o titular do gol bicolor garante que o Paysandu vai a campo sem prejuízo, mesmo com a paralisação recente do Campeonato Paraense. “Não há prejuízo, pois vemos numa situação muito boa de treinamento, o Márcio conseguiu manter um ritmo alto, mesmo que não se compare com os jogos. Os treinos são muito fortes, produtivos até mesmo com o time sub-20, para que a gente não passe em branco esses dias sem jogo”.

Um dos pontos de maior atenção durante os trabalhos de preparação, segundo ele, é a questão das penalidades máximas, que podem definir a passagem à terceira fase. O Ronaldo (preparador de goleiros) vem conversando muito com a gente, desde a primeira fase, no Parazão, para que estejamos prontos para as penalidades. Dá para ver que temos um direcionamento para a hora que precisar”, garante.

Outro fator de importância pode ser a torcida. O CSA joga em casa e tende a pressionar não só em campo, bem como nas arquibancadas. Para isso, o fator psicológico dos atletas também precisa estar em dia. “Eles jogam com o torcedor, mas o time está pronto para essas adversidades”. A última formação titular a entrar em campo aconteceu na partida contra o Trem-AP, pela primeira fase da Copa do Brasil.

Entretanto, para o arqueiro alviceleste o Papão quer evitar qualquer traço de favoritismo do adversário, apoiando-se nas próprias estatísticas da competição, que já perdeu times de peso na primeira fase, como Internacional, Grêmio, Chapecoense e Sport. “Não dá para falar em favorito na Copa do Brasil. Estamos assistindo grandes clubes caindo fora. A gente tem que estar preparado para um torneio muito atípico, onde queremos fazer um grande jogo e voltar com a classificação para Belém”, encerra.