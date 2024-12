De férias, técnico do Paysandu brinca sobre retorno ao trabalho: 'É melhor ser frentista'

Durante suas férias nos Estados Unidos, o técnico Márcio Fernandes, do Paysandu, foi abordado por um torcedor que lhe perguntou se era melhor ser treinador de futebol ou frentista. Márcio levou a pergunta na brincadeira e respondeu que era muito mais fácil ser frentista.

“Dirige um grande clube do país, o maior clube do estado do Pará, e chega aqui nos Estados Unidos e faz o quê? Vira frentista. Márcio, conta pra nós: como está sendo a sensação de ser frentista aqui nos EUA, está sendo melhor que ser técnico? O que você diz?", perguntou o torcedor.

O treinador entrou na brincadeira e respondeu: “Ah, é melhor ser frentista”. O torcedor então parabeniza Márcio, deseja muitas felicidades ao técnico em 2025 e ainda pede o acesso do Papão para série A em 2026.

VEJA MAIS

Reapresentação

A reapresentação do Paysandu está marcada para acontecer a partir do dia 27 deste mês. O primeiro compromisso do clube na temporada será no dia 12 de janeiro, diante da Tuna Luso, pela Supercopa Grão-Pará. Já o Campeonato Paraense, primeiro grande torneio do Papão no ano, deve começar no dia 19 de janeiro.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)