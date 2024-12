Estrangeirismo: moda ou alternativa para Remo e Paysandu?

Nas duas últimas temporadas, o Paysandu contou com nove jogadores estrangeiros. Dois deles, o uruguaio Quintana e o argentino Borasi, já estão confirmados no elenco de 2025. Além disso, há um grande esforço para garantir a volta do venezuelano Esli Garcia. O Remo, por sua vez, teve como representante estrangeiro o paraguaio Richard Franco, além de Gustavo Morínigo, que desempenhou a função de técnico.

Não apenas Remo e Paysandu, mas também clubes do interior têm recebido atletas estrangeiros. Para a próxima temporada, tanto o Papão quanto o Leão estão em negociações para contratar mais "gringos". Embora pareça uma moda, a tendência tem relação com as dificuldades de atrair atletas nacionais para Belém, como no caso do atacante Rodolfo, que desistiu de jogar pelo Remo por decisão da esposa.

Após seis temporadas, Papão volta a superar os 60 jogos

Desde 2018, o Paysandu não ultrapassava a marca de 60 jogos em uma temporada. Com 61 partidas oficiais disputadas neste ano, o clube igualou o desempenho daquele ano, que foi o último de sua passagem pela Série B. Em 2017, o Papão havia disputado 62 jogos.

O ano mais escasso em jogos foi 2020, com apenas 37 partidas, segundo dados do site OGol. Esses números indicam que a temporada paraense de 2025 promete ser intensa, com Paysandu e Remo participando juntos de várias competições, especialmente na Série B, que deve proporcionar mais de 60 jogos para cada um, incluindo de três a sete clássicos Re-Pas.

BAIXINHAS

O Leão Azul disputou 45 jogos oficiais este ano, 16 a menos que o Papão. O retorno à Série B trouxe ao Remo um calendário mais extenso e fôlego financeiro para investimentos no elenco, no Baenão e no CT.

O Parazão terá duas datas a menos graças à alteração das quartas de final e semifinais, que agora serão em jogo único. Essa mudança beneficia os clubes, oferecendo um intervalo entre o fim do estadual e o início da Série B.

A chegada do VAR Light é uma novidade. Embora ainda limitada, essa tecnologia agrega valor ao campeonato estadual. Outra iniciativa tecnológica importante é o monitoramento de "movimentos suspeitos" de atletas, visando prevenir esquemas ligados à máfia das apostas.

O zagueiro Lucão chegou a Belém ontem; o meia Dener se apresenta hoje. Também está confirmado o atacante Maxuel. O meia Dodô já está integrado desde o início da pré-temporada azulina.

Pré-contratos são compromissos importantes no futebol, mas não garantem efetividade. Por isso, o Paysandu mantém em sigilo os nomes dos cinco jogadores que assinaram esses documentos preliminares. Além deles, o Papão planeja contratar outros dez atletas.

O Leão Azul já oficializou cinco reforços: os meias Dodô e Dener, o lateral Marcelinho, o zagueiro Lucão e o atacante Maxuel. Esses jogadores fazem parte do pacote de 20 contratações planejadas pelo Remo, que está ativo no mercado em sondagens e negociações.

Ídolo remista, Agnaldo foi reconhecido como um dos melhores jogadores de todos os tempos no futebol de Sergipe. O "Seu Boneco" brilhou intensamente no Remo, conquistando sete títulos (um como técnico) e também foi campeão paraense pelo Paysandu, em 1998.