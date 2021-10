Copa Verde: Paysandu inicia venda de ingressos para jogo com o Castanhal

No primeiro jogo após a invasão da torcida, o Paysandu recebe o Castanhal, nesta quarta-feira (27), às 20h, na Curuzu. O duelo vale pela partida de ida das quartas de final da Copa Verde. O clube inicia as vendas dos ingressos já nesta segunda-feira (25), a partir das 20h. As entradas estarão disponíveis para venda no app e no site do Sócio Fiel Bicolor - para os sócios das categorias Papão da Curuzu e Fiel.

Os ingressos para este confronto custarão R$ 40 (arquibancada) e R$ 60 (cadeira). Para o público em geral, as vendas começam nesta terça-feira (26), às 9h, no site da FutebolCard e na bilheteria do Vovô da Cidade, das 9h às 17h. No dia do jogo a venda será somente online.

SÓCIO FIEL BICOLOR

O sócio não precisa fazer o procedimento de check-in. Novos sócios ou associados que ainda não possuem a nova carteirinha poderão acessar o estádio utilizando a carteirinha virtual. A carteirinha antiga segue valendo, apenas para o setor de arquibancada. Sócios da modalidade Cadeira Bicolor devem retirar a carteirinha na central do Sócio Fiel Bicolor no Estádio Banpará Curuzu, na terça-feira (26), das 13h às 17h ou no dia do jogo na central do Sócio Fiel Bicolor, das 9h às 16h e também no acesso ao estádio pelo portão 8, das 16h às 19h.

ACESSO AO ESTÁDIO

Todos os torcedores, sócios e não sócios, terão acesso ao estádio somente se tiverem tomado as duas doses da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca, CoronaVac ou Pfizer, ou a dose única da Jansen, mediante apresentação obrigatória da carteira de vacinação impressa ou aplicativo do Conecte SUS, RG e CPF, do ingresso da partida e o aferimento da temperatura corporal nas barreiras de controle. O esquema vacinal deve ter sido concluído no prazo mínimo de 15 dias anterior à partida.

MEIA-ENTRADA

A venda dos ingressos de meia-entrada será nesta segunda-feira (25), às 20h, no site oficial do clube. A retirada será na terça-feira (26), das 13h às 17h, na sala de segurança do Estádio Banpará Curuzu (entrada pela Av. Almirante Barroso).

GRATUIDADE

A distribuição de gratuidades exigidas por lei ocorrerá na terça-feira (26), das 13h às 17h, na sala de segurança do Estádio Banpará Curuzu (entrada pela Av. Almirante Barroso). Este tipo de ingresso concede acesso somente ao setor Arquibancada Chaco.

PASSAPORTE BICOLOR

A retirada ocorrerá na terça-feira (26), das 9h às 17h, na bilheteria do Estádio Banpará Curuzu. Os ingressos do Passaporte Bicolor dão acesso somente ao setor da Arquibancada Central.