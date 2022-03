Copa do Brasil: sem meia e com volta de volantes, Paysandu define relacionados contra o Trem-AP

O técnico Márcio Fernandes definiu, nesta terça-feira, a lista de jogadores relacionados para a partida contra o Trem-AP, que marca a estreia do Paysandu na Copa do Brasil de 2022. O Papão terá dois desfalques no jogo, que será na quarta-feira, às 20h30, no Estádio Zerão.

O treinador bicolor comandou uma última atividade antes de fechar a lista e definir a delegação que viaja para Macapá. O treinamento consistiu em um trabalho tático de posicionamento, seguido de jogadas de bolas paradas, como faltas e pênaltis. A movimentação foi encerrada com finalizações.

Ao fim dos trabalhos, a delegação bicolor almoçou no próprio clube e seguiu ao aeroporto, para viajar a Macapá.

Ausências

Márcio Fernandes não poderá contar com um de seus principais jogadores, o meio-campista Ricardinho. O camisa 8 está com uma lesão na coxa direita e, após avaliação dos médicos bicolores, acabou vetado para o jogo da Copa do Brasil. Assim, terá apenas um meia disponível para o jogo no Zerão, José Aldo. Victor Diniz não está entre os relacionados por opção do treinador.

O atacante Robinho, também com lesão na coxa direita, é o outro desfalque.

Retornos

Bileu volta a estar à disposição do técnico bicolor (John Wesley/Ascom Paysandu)

Em compensação, a relação de atletas que viajam ao Amapá conta com boas novidades: voltam a estar aptos a jogo os volantes Bileu e Christian, que desfalcavam a equipe há quase um mês. O último jogo de Bileu com a camisa alviceleste foi a vitória por 2 a 0 sobre o Caeté, no dia 9 de fevereiro, pelo Parazão. Já Christian não entra em campo desde o 3 a 0 sobre a Tuna, no dia 30 de janeiro.

Os relacionados:

Goleiros: Elias Curzel e Thiago Coelho;

Zagueiros: Genílson, Heverton e Marcão;

Laterais: Igor Carvalho, João Paulo, Patrick Brey e Polegar;

Volantes: Bileu, Christian, Dênis Pedra e Mikael;

Meia: José Aldo;

Atacantes: Danrlei, Dioguinho, Henan, Marcelo Toscano e Marlon.