Meia Serginho desembarca em Belém para reforçar Paysandu; veja

Mais um reforço desembarcou em Belém para a sequência bicolor do Campeonato Paraense. O meia Serginho pisou em solo paraense na tarde desta segunda-feira, e já está à disposição do técnico Márcio Fernandes, para o duelo contra o Castanhal, no próximo domingo, no estádio Modelão.

Serginho tem 31 anos e passou as últimas cinco temporadas no Mastumoto Yamaga, do Japão. Com isso, o Paysandu fecha o pacote de reforços, de olho na sequência do estadual, Copa do Brasil e Série C do Campeonato Brasileiro, inclusive com o nome já publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Confira o vídeo postado nas redes sociais do clube, anunciando a chegada do atleta: