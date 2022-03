Márcio Fernandes recebe nova proposta do futebol paulista e reforça permanência no Paysandu; veja

Depois de ser sondado pelo Novorizontino-SP, o técnico Márcio Fernandes mostrou que seu retrospecto no futebol anda em alta. O treinador foi novamente procurado por um clube da região sudeste. Desta vez foi o Mirassol-SP quem mostrou interesse nos serviços do comandante bicolor, que está invicto a sete jogos com o Paysandu. A informação foi confirmada com exclusividade ao Liberal.

Márcio Fernandes chegou ao Paysandu no início do ano passado e desde então tem conquistado apoio não só da torcida, como também da direção do clube. De acordo com o empresário do técnico, Anderson Franciscon, o contato do clube paulista que disputa a Série A1 e tem vaga na Série C, aconteceu nos últimos dias, após o próprio Mirassol rescindir com o Eduardo Batista.

“Houve sim o contato. O Márcio é um técnico vitorioso, bi-campeão da Série C e depois do Novorizontino, tivemos a sondagem do Mirassol. Mas é como ele mesmo diz, o Paysandu tem oferecido todas as condições para que ele exerça um bom trabalho e não há interesse algum em deixar o clube”, assegura o empresário.

Fernandes está em alta no mercado da bola, não só pelo sólido trabalho que vem fazendo no comando técnico do Papão, mas também pelo histórico na Série C, onde guarda dois títulos, ambos com o Vila Nova-GO, em 2015 e 2020. “O Fred Gomes tem dado total liberdade para que ele desenvolva o trabalho, contrate, avalie atletas. Nesse momento a gente não pensa em fazer essa troca, por tudo o que temos encontrado ai. O Márcio está muito feliz no Paysandu e a gente espera que a torcida confie no trabalho”, encerra.