Copa do Brasil: Paysandu e Trem fazem jogo de estreia nesta quarta-feira; confira

A 34ª edição da Copa do Brasil já começou. Em campo, 80 equipes lutam por um dos troféus mais cobiçados do futebol nacional. Paysandu e Trem-AP engrossam a lista de jogos, a partir das 20h30, no estádio Zerão, em Macapá. O Papão da Curuzu vai para sua 25ª participação e quer aproveitar o bom momento no Campeonato Paraense, para garantir a classificação na casa do adversário, ao contrário do Trem, que ainda não estreou em 2022 e joga por uma vitória.

Disposto a avançar na competição, o técnico Márcio Fernandes relacionou a maior parte dos jogadores titulares, deixando em Belém apenas aqueles que fazem tratamento médico, caso do meia Ricardinho e do atacante Robinho, ambos com lesão na coxa direita. Por outro lado, retornam os volantes Bileu e Christian. Embora não tenha sinalizado os titulares, é provável que o técnico bicolor arme o time no esquema 4-3-3, com dois volantes e um meia, e três atacantes.

O Paysandu vem embalado, após garantir antecipadamente a classificação à próxima fase do Parazão. São sete jogos sem perder e a maior pontuação até aqui. Em contraponto, o Trem fará o seu primeiro jogo da temporada justamente contra o Paysandu. Atual campeão amapaense, a Locomitiva quer surpreender o adversário, mesmo estando teoricamente em desvantagem, devido a posição no ranking da CBF, que permite aos visitantes a classificação com o empate. Além da Copa do Brasil, o título estadual garantiu vaga na Série D do Campeonato Brasileiro.

Para o confronto, o técnico Sandro Macapé deve manter a base que venceu o estadual em cima do Santos, em setembro do ano passado, com pequenas modificações. O atacante Debu, que deixou o Paysandu para a disputa do amapaense, foi transferido para o Tapajós. Outro ex-bicolor do time é o goleiro Paulo Rafael. O Trem vai para a sua quinta participação na Copa do Brasil. Trem e Paysandu fazem parte do grupo III, que tem como valor da cota de premiação R$ 620 mil. A partir da segunda fase, o valor é reajustado para R$ 750 mil e pode chegar a R$ 60 milhões para o campeão.

Ficha técnica:

Local: estádio Zerão

Hora: 20h30

Árbitro: Andre Rodrigo Rocha (CBF/RR)

Assistentes: Alex Sandro Quadros Thomé (CBF/RR) e Alexsandro Lira de Alexandre (CBF/AM)

Quarto árbitro: Samuel dos Santos Santos (CBF/AP)

Trem/AP: Paulo Rafael; Léo Frazão, Thiago Costa, João Ricardo, João Carlos; Fábio Lucas, Matheus, Clayton Amaral, Gerson; Aldair e Dhonata

Técnico: Sandro Macapá

Paysandu: Elias Curzel; Igor Carvalho, Genílson, Marcão, João Paulo; Bileu, Mikael, José Aldo; Marcelo Toscano, Henan e Marlon.

Técnico: Márcio Fernandes.