Copa do Brasil: técnico do Paysandu vê duelo difícil contra o Trem/AP

O técnico Márcio Fernandes não tem feito muito mistério acerca da composição bicolor para o jogo contra o Trem, logo mais, a partir das 20h30. Ainda em Belém, dois jogadores foram vetados pelo departamento médico e não embarcaram com a delegação. O Papão entre em campo com força, mas acumula certa estafa por conta do ritmo de jogo, mesmo não enfrentando o Castanhal, em partida cancelada no último sábado.

"Apesar da gente não ter tido desagaste desse jogo, tivemos o desagaste da viagem, um dia a menos de treinamento. Isso não ajudou o time em nenhum sentido, além do que os jogos da Copa do Brasil são muito difíceis. Apesar da gente ter a vantagem do empate, é comum ver resultados surpreendentes com equipes teoricamente mais fortes ou renome maior, que têm tropeçado. Então temos falado muito nos treinamentos estamos. Nosso objetivo que é trazer a classificação para Belém”, garante.

Em relação ao adversário, que não disputou jogos este ano, o técnico recorreu aos profissionais do clube especializados para entender como um time que ainda não jogou, deve se portar em campo. Nem isso, no entanto, elimina a preocupação com as surpresas durante o rolar da bola. “Essa equipe vem com motivação para nos enfrentar. Será um jogo muito difícil e não podemos cometer erros”.

Nos últimos dias, Fernandes foi novamente procurado por clubes do futebol paulista, mas o assunto tem sido evitado, em vista do compromisso com o Papão. “Eu fico feliz de estar sendo sondado, lembrado, é sinal que o trabalho está sendo bem feito. Não vejo no mercado que não esteja bem, que seja lembrado por outras equipes. Esses últimos anos foram muito bons. Fomos campeões brasileiros, livrei time do rebaixamento, fui campeão paranaense, mas o meu foco tá aqui no Paysandu, para a Copa do Brasil e estadual.