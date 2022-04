Coordenador de futebol do Paysandu desmente pedido de saída de Ricardinho: 'Isso não existe'

O Paysandu vive uma semana decisiva. Em desvantagem no placar contra o Remo, o Papão precisa de uma vitória no clássico da próxima quarta-feira (6), por uma diferença de três gols para levar a decisão do Parazão para os pênaltis. Nesse momento a responsabilidade cai nos jogadores mais experientes, no caso do meia Ricardinho, que teria pedido para deixar o clube. Em contato com Lecheva, coordenador de futebol, do Papão, ele desmentiu que o atleta queira deixar o clube.

O dirigente do Paysandu afirmou que meia Ricardinho, a maior contratação do clube para esta temporada, não pediu para sair da equipe.