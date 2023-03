Contra o Princesa, Paysandu pode marcar semifinal da Copa Verde contra o Remo; veja

O Paysandu tem a chance de marcar um Re-Pa para o próximo do domingo (26), pela Copa Verde. Para isso, a equipe bicolor precisa passar pelo Princesa-AM, nesta quinta-feira (23), às 20h, no Estádio da Curuzu, para avançar nas quartas de finais.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

O primeiro jogo terminou em um empate sem gols. Com isso, qualquer empate leva a partida para os pênaltis. Quem vencer encara o Remo, que eliminou o São Raimundo-RR, em um dos duelos das quartas de final do torneio regional.

Com público

O jogo de volta vai contar com a torcida bicolor. À princípio, o Paysandu jogaria com os portões fechados, devido a uma punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), ainda na Série C do ano passado. No entanto, a Federação Paraense de Futebol (FPF), em contato com a CBF, conseguiu transferir o cumprimento da condenação para a Terceirona 2023.

VEJA MAIS

Desfalques

O técnico Márcio Fernandes contará novamente com uma lista importante de desfalques, como vem sendo de costume. O clube bicolor divulgou que pelo menos sete atletas estão de fora: Os recém-chegados Eric Vieira, Vinícius Leite e Edílson não podem ser mais inscritos na Copa Verde. João Vieira se recupera de uma pancada no joelho, Naylhor e Stefano Pinho passam por tratamento e, por fim, Bocanegra está suspenso.

Aliviado

Contra o Princesa, o Paysandu chega sem um peso nos ombros. Isso porque no último fim de semana, com a vitória sobre a Tuna Luso, pelo Campeonato Paraense, o time deu um fim à seca de triunfos. Foram três partidas sem sentir o gosto.

Lance a Lance

Acompanhe a cobertura completa da partida entre Paysandu e Princesa-AM pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.

Ficha técnica

Paysandu x Princesa-AM

Copa Verde - Quartas de final (jogo de volta)

Data: quinta-feira (23)

Horário: 20h

Local: Estádio da Curuzu

Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)

Assistentes: Fabiano da Silva Ramires (ES) e Vanderson Antonio Zanotti(ES)

Quarto árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)

Paysandu: Thiago Coelho; Samuel Santos, Wanderson, Bileu e Eltinho; Jiménez, Gabriel Davis, Hernández e Ricardinho; Bruno Alves e Mário Sérgio.

Técnico: Márcio Fernandes.

Princesa: Waldson; Koffi, Juninho, Jonas Fabrício; Tico, Frank, Max, Naylor, Rodolfo; Bombado e Ivanzinho.

Técnico: Aderbal Lana.