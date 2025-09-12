Consórcio do Papão: Paysandu anuncia plano de aquisição de carros e motos para torcedores A cada cota adquirida no Consórcio do Papão, o clube receberá royalties. O Liberal 12.09.25 15h15 Papão da Curuzu aparece entre os 20 clubes mais importantes do Brasil (John Wesley / Paysandu) O Paysandu e a KSK Consórcio anunciaram nesta sexta-feira (12) o lançamento do Consórcio do Papão, modalidade que permite ao torcedor adquirir uma moto ou carro ao mesmo tempo em que contribui financeiramente com o clube. O contrato também inclui o patrocínio na parte frontal do calção do uniforme da equipe masculina de futebol profissional a partir do jogo contra o América-MG, neste sábado (13), pela Série B. A parceria terá duração de um ano. Além da estampa no uniforme, a marca da empresa estará presente em backdrop de entrevistas e em ações nas redes sociais do clube. Torcedor garante prêmios e ajuda ao clube De acordo com o Paysandu, a cada cota adquirida no Consórcio do Papão, o clube receberá royalties. O plano oferece parcelas reduzidas até a contemplação e prevê a possibilidade de sorteio de R$ 30 mil extras em assembleias, valor que pode ser utilizado livremente pelos contemplados. Clube celebra acordo O presidente do Paysandu, Roger Aguilera, também comemorou a parceria. “É com muita alegria que oficializamos esse patrocínio com a KSK, algo que será benéfico para o clube e para a empresa, mas também para o torcedor, que terá a oportunidade de realizar sonhos por meio da aquisição de uma carta de crédito a um valor justo”, disse. Segundo o CEO da KSK, Leandro Rodrigues, a parceria é um passo natural da relação com o clube e seus torcedores. Ele destacou ainda que a empresa vai inaugurar uma filial em Belém como parte da estratégia de expansão no estado. “Temos uma imensa confiança no mercado paraense e a inauguração das nossas operações físicas em Belém é uma clara demonstração disso. Essa iniciativa fortalecerá ainda mais nosso vínculo com o estado e os consumidores”, afirmou Rodrigues. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Consórcio do Papão: Paysandu anuncia plano de aquisição de carros e motos para torcedores A cada cota adquirida no Consórcio do Papão, o clube receberá royalties. 12.09.25 15h15 Futebol Anderson Leite pede rescisão e está perto de deixar o Paysandu, afirma jornalista De acordo com Michel Anderson, atleta solicitou a rescisão contratual para defender uma equipe de fora do Brasil. 12.09.25 11h50 MUDANÇA Em crise, adversário do Paysandu troca de presidente Alencar da Silveira Júnior deixou o cargo de presidente do Conselho de Administração, dando lugar para Márcio Vidal 11.09.25 22h22 VENCER OU VENCER 'A gente acredita’: Paysandu traz jogo de volta à Curuzu e busca renascer na Série B Lateral-esquerdo Reverson falou sobre a chegada de Márcio Fernandes e o duelo de desesperados contra o América-MG, agora de volta ao Caldeirão bicolor 11.09.25 20h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES VENCER OU VENCER 'A gente acredita’: Paysandu traz jogo de volta à Curuzu e busca renascer na Série B Lateral-esquerdo Reverson falou sobre a chegada de Márcio Fernandes e o duelo de desesperados contra o América-MG, agora de volta ao Caldeirão bicolor 11.09.25 20h29 Futebol Anderson Leite pede rescisão e está perto de deixar o Paysandu, afirma jornalista De acordo com Michel Anderson, atleta solicitou a rescisão contratual para defender uma equipe de fora do Brasil. 12.09.25 11h50 FUTEBOL Ex-Paysandu, Radamés diz que relacionamento com Viviane Araújo prejudicou sua carreira no futebol “Comecei a aparecer mais nas páginas de fofoca do que nas de futebol”, afirmou o ex-meia, que passou pelo Papão em 2015 11.09.25 21h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (12/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 12.09.25 7h00