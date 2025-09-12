Capa Jornal Amazônia
Consórcio do Papão: Paysandu anuncia plano de aquisição de carros e motos para torcedores

A cada cota adquirida no Consórcio do Papão, o clube receberá royalties.

Papão da Curuzu aparece entre os 20 clubes mais importantes do Brasil (John Wesley / Paysandu)

O Paysandu e a KSK Consórcio anunciaram nesta sexta-feira (12) o lançamento do Consórcio do Papão, modalidade que permite ao torcedor adquirir uma moto ou carro ao mesmo tempo em que contribui financeiramente com o clube. O contrato também inclui o patrocínio na parte frontal do calção do uniforme da equipe masculina de futebol profissional a partir do jogo contra o América-MG, neste sábado (13), pela Série B. A parceria terá duração de um ano.

Além da estampa no uniforme, a marca da empresa estará presente em backdrop de entrevistas e em ações nas redes sociais do clube.

Torcedor garante prêmios e ajuda ao clube

De acordo com o Paysandu, a cada cota adquirida no Consórcio do Papão, o clube receberá royalties. O plano oferece parcelas reduzidas até a contemplação e prevê a possibilidade de sorteio de R$ 30 mil extras em assembleias, valor que pode ser utilizado livremente pelos contemplados.

Clube celebra acordo

O presidente do Paysandu, Roger Aguilera, também comemorou a parceria. “É com muita alegria que oficializamos esse patrocínio com a KSK, algo que será benéfico para o clube e para a empresa, mas também para o torcedor, que terá a oportunidade de realizar sonhos por meio da aquisição de uma carta de crédito a um valor justo”, disse.

Segundo o CEO da KSK, Leandro Rodrigues, a parceria é um passo natural da relação com o clube e seus torcedores. Ele destacou ainda que a empresa vai inaugurar uma filial em Belém como parte da estratégia de expansão no estado.

“Temos uma imensa confiança no mercado paraense e a inauguração das nossas operações físicas em Belém é uma clara demonstração disso. Essa iniciativa fortalecerá ainda mais nosso vínculo com o estado e os consumidores”, afirmou Rodrigues.

 

Paysandu
