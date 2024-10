Conhecido por 'tirar onda' com o Paysandu, ex-dirigente do Amazonas-AM é preso por crime eleitoral

Milton Moreira Pinto, conhecido como Xuxa, ex-diretor de patrimônio do Amazonas FC, foi preso neste domingo (6/10) sob suspeita de envolvimento em crime eleitoral em Manaus. A prisão ocorreu em frente à Escola Estadual Brigadeiro João Camarão, um dos locais de votação na Zona Sul da capital amazonense.

De acordo com informações da Polícia Federal do Amazonas, Xuxa estava com material de campanha e uma quantia considerável de dinheiro – cerca de R$ 20 mil – no interior de seu veículo. A prática de "boca de urna" é considerada crime eleitoral no Brasil.

Xuxa é suspeito de ter comprado votos em favor do atual prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), que busca a reeleição. Almeida passou para o segundo turno com 32,16% dos votos e enfrentará o capitão Alberto Neto (PL), que obteve 24,94%.

O ex-dirigente foi encaminhado à Delegacia Geral da Polícia Militar, onde o dinheiro foi apreendido. A polícia informou que será estabelecido um valor de fiança para a liberação.

Até o momento, Xuxa, o clube Amazonas e o prefeito David Almeida não se pronunciaram sobre o caso.

Xuxa e Paysandu

Milton Moreira é figura conhecia por provocar o Paysandu em derrotas da equipe bicolor. No ano passado, durante a disputa do quadrangular de acesso da Série B, o então dirigente usou as redes sociais para "zoar" o Papão após a derrota alviceleste, no Mangueirão, para o Amazonas. O jogo, inclusive, poderia sacramentar o acesso do Bicola em caso de vitória, mas terminou com placar favorável à Onça Pintada por 2 a 1.

Em outro episódio, já nesta temporada, Xuxa seguiu provocando e chamou o Paysandu de “mucura”, dizendo que a Onça Pintada engoliria a equipe paraense na Série B do Brasileirão.