Contra o Manaus, Paysandu tenta voltar ao caminho das vitórias na Série C

Após conquistar apenas um ponto dos seis disputados na Curuzu, o Paysandu volta a jogar fora de casa, pela Série C. A equipe bicolor visita o Manaus no fim da tarde deste domingo (25), às 17h, na Arena da Amazônia, em busca de dar sequência à campanha positiva longe de Belém. Não à toa, o time venceu todas como visitante - três ao todo.

Mudança

O técnico do Paysandu, Vinícius Eutrópio, promete mudanças para o encontro com o Gavião do Norte. Entre elas, o treinador vai promover a entrada do atacante Danrlei no time titular. Na rodada passada, o jogador marcou o gol do empate contra o Altos-PI e conquistou a confiança de Vinícius:

“É uma grata revelação, apesar de ser jovem e ter só dois anos como profissional. É uma aposta regional que o clube fez e precisamos ter paciência, vai muito também do mérito do jogador, é uma opção sim, estamos trabalhando durante a semana com ele como opção”, afirmou.

Reforços

Já liberado no BID da CBF, o atacante Rildo pode ser uma das novidades no Papão. Com isso, é possível vermos a estreia do jogador e também de outro atleta para o setor ofensivo: Thiago Santos. Inclusive, isso pode estar na estratégia para o duelo contra o Manaus, até pela postura que o adversário deve adotar:

“Fora de casa os outros times se atiram muito e o nosso time gosta de jogar também fica mais aberto e equilibrado. Se você sai quatro vezes e ganha três, a confiança para o jogar fora de casa aumenta”, concluiu Eutrópio

A partida entre Manaus e Paysandu é válida pela nona rodada da Série C. O duelo tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.

Ficha técnica

Manaus x Paysandu

Campeonato Brasileiro Série C - 9ª rodada

Local: Arena da Amazônia

Data e horário: domingo (25), às 17h

Árbitro: Diego da Silva Castro (CBF/PI)

Assistentes: Alisson Lima Damasceno (CBF/PI) e Janystony Rabelo de Melo (CBF/PI)

Quarto árbitro: Antonio Carlos Pequeno Frutuoso (CBF/AM)

Prováveis escalações

Manaus: Renan Rocha; Edvan, Marcelo Augusto, Spice, Marcão, Dudu Mandai; Vinícius Barba, Gilson, Douglas Lima e Diego Rosa; João Diogo. Técnico: Marcelo Martelotte.

Paysandu: Victor Souza; Marcelo, Denilson, Perema e Diego Matos (Bruno Collaço); Jhonnatan, Paulinho e Ratinho; Laércio (Luan Santos), Marlon e Darlei. Técnico: Vinícius Eutrópio.