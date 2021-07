Dispensado! Paysandu rescinde contrato com o atacante Patrick Carvalho

Um pouco mais de dois meses. Esse foi o tempo em que o atacante Patrick Carvalho permaneceu no Paysandu. O clube paraense anunciou na tarde desta sexta-feira (23), a rescisão do contrato com o jogador, que chegou ao Papão com um contrato de apenas três meses.

O jogador foi anunciado pelo Papão no dia 14 de maio, mas não vingou na Curuzu. Carioca, de 24 anos, foi contratado com a esperança de gols na Série C, porém, atuou em apenas uma partida com a camisa do Paysandu, já quase nos acréscimos do jogo contra o Floresta-CE, que terminou com a vitória do Bicolor por 2 a 0.

Em nota, o clube alviceleste informou que a rescisão foi em comum acordo com o jogador.

“O Paysandu Sport Club informa que, a partir desta sexta-feira (23), o atleta Patrick Carvalho não faz mais parte do elenco de futebol profissional bicolor. O contrato do atacante foi rescindido em comum acordo entre as partes. O clube agradece ao jogador pelos seus serviços prestados”.

Além de Patrick Carvalho, o presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, confirmou que está tratando da rescisão do lateral-direito Israel.