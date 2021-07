Paysandu finaliza preparação para o jogo contra Manaus e técnico relaciona 20 jogadores

O Paysandu finalizou neste sábado (24), a preparação para encarar o Manaus-AM, amanhã (25), na Arena da Amazônia, ás 17h, pela nona rodada do Brasileiro da Série C. A movimentação ocorreu na Curuzu e a delegação bicolor segue para a capital amazonense nesta tarde.

O técnico do Papão Vinícius Eutrópio relacionou 20 jogadores para a partida. A novidade é a presença do atacante Rildo, que deve fazer a sua estreia com a camisa bicolor. Manaus x Paysandu fazem uma partida de “seis pontos”, já eu apenas dois pontos separam as equipes na tabela. O jogo terá transmissão lance a lance ás 17h pelo OLiberal.com

Confira os relacionados

Goleiros: Victor Souza e Paulo Ricardo

Laterais: Marcelo, Jefferson e Diego Matos

Zagueiros: Alisson, Denilson, Perema

Volantes: Bruno Paulista, Jhonnatan, Paulinho, Paulo Roberto, Ratinho

Meias: João Paulo

Atacantes: Bruno Paulo, Danrlei, Luan, Marlon, Rildo, Thiago Santos