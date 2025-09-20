Com Rossi de titular, Paysandu está escalado para pegar o Goiás na Série B

O Paysandu encara o Goiás neste sábado (20), às 16h, no Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO), pela 27ª rodada da Série B. Os dois clubes vivem momentos opostos na competição, com o time esmeraldino na parte de cima da tabela, na vice-liderança e o Paysandu amargando a lanterna.

ACOMPANHE

Para este jogo o técnico Márcio Fernandes terá o atacante Rossi desde o início da partida, assim como ocorreu na última partida, no empate sem gols diante do América-MG. No meio o clube terá o retorno de Leandro Vilela, que cumpriu suspensão na última rodada.

CONFIRA A ESCALAÇÃO DO PAYSANDU

Goiás x Paysandu jogam às 16h deste sábado (20) e a partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.