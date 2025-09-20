Com Rossi de titular, Paysandu está escalado para pegar o Goiás na Série B Papão tenta escapar da lanterna da Série B diante do vice-líder Goiás O Liberal 20.09.25 15h52 Rossi será titular novamente (Jorge Luis Totti/Paysandu) O Paysandu encara o Goiás neste sábado (20), às 16h, no Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO), pela 27ª rodada da Série B. Os dois clubes vivem momentos opostos na competição, com o time esmeraldino na parte de cima da tabela, na vice-liderança e o Paysandu amargando a lanterna. ACOMPANHE Para este jogo o técnico Márcio Fernandes terá o atacante Rossi desde o início da partida, assim como ocorreu na última partida, no empate sem gols diante do América-MG. No meio o clube terá o retorno de Leandro Vilela, que cumpriu suspensão na última rodada. CONFIRA A ESCALAÇÃO DO PAYSANDU VEJA MAIS Após retorno de lesão, Rossi soma duas atuações discretas pelo Paysandu na Série B Atacante recebeu notas 6.4 e 6.7 no SofaScore nos jogos contra Volta Redonda e América-MG Goiás x Paysandu jogam às 16h deste sábado (20) e a partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU FUTEBOL Com Rossi de titular, Paysandu está escalado para pegar o Goiás na Série B Papão tenta escapar da lanterna da Série B diante do vice-líder Goiás 20.09.25 15h52 VENCER É POSSÍVEL Paysandu quer se aproveitar de Goiás 'remendado' para vencer e iniciar arrancada contra a degola Lanterna da competição com 22 pontos, o Papão precisa reduzir a diferença de sete pontos para o Botafogo-SP, primeira time fora do Z-4. Do outro lado, o Goiás chega com pelo menos cinco desfalques para a partida. 20.09.25 7h00 SÉRIE B Contra o Goiás, Márcio Fernandes quer Paysandu jogando como se estivesse 'em casa' O treinador destacou a importância da equipe executar o que foi treinado ao longo da semana, mesmo encarando um rival pressionado pela briga pelo acesso à Série A 19.09.25 22h52 FUTEBOL Após gol contra o Remo, promessa da base renova contrato com o Paysandu volante Pedro Henrique ganhou um novo vínculo com o Papão 19.09.25 20h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES VENCER É POSSÍVEL Paysandu quer se aproveitar de Goiás 'remendado' para vencer e iniciar arrancada contra a degola Lanterna da competição com 22 pontos, o Papão precisa reduzir a diferença de sete pontos para o Botafogo-SP, primeira time fora do Z-4. Do outro lado, o Goiás chega com pelo menos cinco desfalques para a partida. 20.09.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (20/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, La Liga, Premier League, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 20.09.25 7h00 Futebol Após sete meses, Remo volta ao Baenão e recebe o Atlético-GO na briga pelo G-4 da Série B O Leão Azul chega ao confronto em 7º lugar, com 39 pontos, dois a menos que a Chapecoense, primeira equipe dentro do G-4 20.09.25 7h30 FUTEBOL Com Rossi de titular, Paysandu está escalado para pegar o Goiás na Série B Papão tenta escapar da lanterna da Série B diante do vice-líder Goiás 20.09.25 15h52