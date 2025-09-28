Com Ronaldo Henrique titular, Paysandu divulga escalação para enfrentar o Criciúma O técnico Márcio Fernandes muda o esquema com três zagueiros, com Thalisson e Maurício Antônio formando a dupla de zaga. Denilson estreia como titular no ataque. O Liberal 28.09.25 15h14 O Paysandu está escalado para encarar o Criciúma-SC, líder da Série B do Campeonato Brasileiro, às 16h, pela 29ª rodada da competição. O técnico Márcio Fernandes muda o esquema com três zagueiros que vinha utilizando nos últimos jogos, com Thalisson e Maurício Antônio formando a dupla de zaga. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu No lugar de Diogo Oliveira, lesionado, o treinador optou por Denilson, que faz seu primeiro jogo como titular no Papão, formando dupla de ataque ao lado de Garcez. Denner e Marlon assumem a criação atuando pelas pontas. Ronaldo Henrique, volante que praticamente não atuou com Claudinei Oliveira, ganha chance e é a novidade do time titular. Pelo lado do Criciúma, o técnico Eduardo Batista escalou três ex-bicolores como titulares do time: Alisson no gol, e no ataque Borasi e Nicolas. Confira as escalações: Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU OS ONZE Com Ronaldo Henrique titular, Paysandu divulga escalação para enfrentar o Criciúma O técnico Márcio Fernandes muda o esquema com três zagueiros, com Thalisson e Maurício Antônio formando a dupla de zaga. Denilson estreia como titular no ataque. 28.09.25 15h14 Duelo de opostos Paysandu encara o líder Criciúma e tenta quebrar jejum de 11 jogos sem vencer na Série B Times se enfrentam neste domingo (28), às 16h, no Majestoso, em Santa Catarina, pela 29ª rodada da competição. 28.09.25 7h00 OTIMISMO Podendo ser rebaixado pela segunda vez no ano, Nicola mantém a fé no Paysandu: 'Certeza que dá' Mesmo diante de um cenário praticamente irreversível, o meio-campo Gustavo Nicola mantém o discurso de confiança 26.09.25 19h41 Futebol Torcedor de 14 anos realiza sonho e visita a Curuzu em meio ao tratamento oncológico Em cuidados paliativos no Hospital Oncológico Infantil, Márcio Kauã Rosa conheceu o estádio do Paysandu, jogadores e ídolos que acompanhava pela TV 26.09.25 16h46 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Com estreia de Guto Ferreira, Remo recebe o CRB-AL para se recuperar na Série B Time azulino precisa da vitória para voltar a brigar na parte de cima da tabela 28.09.25 8h00 AVANÇO Ex-ginasta Lais Souza celebra novo ponto de sensibilidade no dedo: ‘Volta, mão!’ Após mais de uma década do acidente que a deixou tetraplégica, Lais Souza compartilha avanço emocionante em sua recuperação. 28.09.25 12h24 ESPORTES Popó levanta bandeira branca após confusão e pede paz a Wanderlei: 'Pronto para te abraçar' O tetracampeão mundial de boxe utilizou sua conta no Instagram para pedir desculpas 28.09.25 12h22 confusão Imagens da Globo mostram que autor de 'nocaute' em Wanderlei Silva é filho de Popó Wanderlei ficou inconsciente por alguns minutos e recebeu atendimento médico ainda no ringue 28.09.25 12h13