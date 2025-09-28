Com Ronaldo Henrique titular, Paysandu divulga escalação para enfrentar o Criciúma

O Paysandu está escalado para encarar o Criciúma-SC, líder da Série B do Campeonato Brasileiro, às 16h, pela 29ª rodada da competição. O técnico Márcio Fernandes muda o esquema com três zagueiros que vinha utilizando nos últimos jogos, com Thalisson e Maurício Antônio formando a dupla de zaga.

No lugar de Diogo Oliveira, lesionado, o treinador optou por Denilson, que faz seu primeiro jogo como titular no Papão, formando dupla de ataque ao lado de Garcez. Denner e Marlon assumem a criação atuando pelas pontas. Ronaldo Henrique, volante que praticamente não atuou com Claudinei Oliveira, ganha chance e é a novidade do time titular.

Pelo lado do Criciúma, o técnico Eduardo Batista escalou três ex-bicolores como titulares do time: Alisson no gol, e no ataque Borasi e Nicolas.

Confira as escalações: