Com o contrato prestes a encerrar, volante do Paysandu afirma: ‘Sempre deixei claro que queria ficar’

O Paysandu renovou o contrato de três jogadores até o final da Copa Verde. Entre os que assinaram o aditivo de contrato está o volante Bruno Paulista, de 26 anos. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (26), o atleta ressaltou que queria ficar no clube pelo menos até o fim da temporada.

VEJA MAIS

“Sempre deixei bem claro para a diretoria que eu queria ficar, jogar essa final do campeonato, o Ra-Pa, acho que é o sonho de qualquer atleta jogar um. Estamos muito ansiosos, muito focados e preparados. Para o futuro, eu pretendo jogar essas finais e, quando acabar a competição, a diretoria e os meus empresários verão a melhor situação para todos”, declarou o jogador.

A próxima quarta-feira (1), na Curuzu, marca o jogo de ida da semifinal entre Remo e Paysandu. Bruno disse que apesar do time não ter conseguido o acesso à Série B, terminar a temporada com dois títulos vai ser importante para o clube.

“Talvez seja um dos maiores clássicos do Brasil, que todo mundo gosta de jogar. Eu particularmente amo jogar clássicos, joguei Vasco x Flamengo, Bahia x Vitória, contra o Benfica [pelo Sporting, de Portugal]. Então é um momento muito especial para todos nós, sabemos que o principal objetivo do clube não foi alcançado, mas eu acho que fechar o ano com dois títulos seria muito importante para todos e principalmente para os torcedores”, afirmou Bruno, lembrando que o Papão conquistou o Parazão em maio.

Veja outros trechos da entrevista de Bruno Paulista:

Parte física

“Eu acho que o time está vindo de um crescimento. Tivemos uma semana de folga para relaxar, aproveitamos bem. A gente espera que, até chegar o jogo, todos estejam 100% focados, porque é um clássico e se Deus quiser vamos sair com um resultado positivo”.

Oportunidades de jogo

“Quando eu voltei de Portugal, vim de um processo, estava há tempos sem jogar, cheguei aqui e fui adquirindo ritmo. Com o Vinícius Eutrópio tive uma sequência muito boa, em que eu pude demonstrar o meu futebol. Com os outros treinadores tive [algumas]. Mas estou muito feliz, muito motivado, espero nessas rodadas finais fazer uma boa sequência para poder ajudar o time da melhor maneira possível”.