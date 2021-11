Paysandu renova com três jogadores até o final da Copa Verde de 2021

Faltando apenas quatro dias para as semifinais da Copa Verde, o Paysandu segue renovando contrato de jogadores. Nesta sexta-feira (26), o Papão anunciou a ampliação do vínculo de três atletas: Victor Sallinas, Bruno Paulista e Ratinho. Todos eles devem ficar no clube até o final do tornei regional.

A renovação de contrato com esses jogadores ocorre, especialmente, pela disputa da Copa Verde. Segundo o Paysandu, o contrato dos atletas terminaria no dia 30 de novembro. No entanto, o Papão só voltará a campo pela competição regional diante do Remo, no dia 1ª de dezembro.

O acordo firmado com os atletas nesta sexta foi um aditivo de contrato. No entanto, o Paysandu ainda não se manifestou sobre a continuidade desses jogadores para a próxima temporada.

Além dos jogadores que já possuem contrato firmado até o ano que vem, o Papão assinou aditivos de contrato com mais nove jogadores. Além do trio, que assinou nesta sexta, o Bicola contra com o volante Jhonnatan, o atacante Thiago Santos, o zagueiro Perema, o goleiro Elias Curzel, o meia José Aldo e o atacante Laércio.