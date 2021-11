Presidente do Paysandu define preço de ingressos para o Re-Pa da Copa Verde na Curuzu

O Paysandu terá pela frente o Remo, seu maior rival, em duas partidas pela semifinal da Copa Verde 2021. O Papão que possui vantagem no confronto diante do Leão pela competição regional, terá a presença da torcida no primeiro jogo, que está marcado para a próxima quarta-feira (1) de dezembro, ás 20h, na Curuzu. E os preços dos bilhetes já foram definidos pela diretoria bicolor.

O torcedor que for apoiar o Papão poderá comprar os ingressos nos valores de R$30 a arquibancada e R$50 a cadeira. A informação foi confirmada pelo presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, ao O Liberal.

“Até amanhã teremos o início das vendas, mas também tentando pata hoje à tarde (online). A venda de ingressos de forma física inicia na segunda, com os preços de R$30 a arquibancada e R$50 a cadeira”, disse.

Nesta temporada o Paysandu teve três partidas com a presença de torcedores, duas delas pelo quadrangular final da Série C e uma contra o Castanhal, pela Copa Verde.

Paysandu x Remo se enfrentam pelo jogo de ida da semifinal da Copa Verde na quarta-feira (1) de dezembro, ás 20h, na Curuzu. A partida terá cobertura total da equipe do OLiberal.com com vídeos, fotos, lance a lance e pré e pós-jogo.