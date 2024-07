Ceará chega para enfrentar o Paysandu com desfalque e atletas pendurados; veja lista de relacionados

O Paysandu recebe o Ceará nesta sexta-feira (12), na Curuzu, em jogo válido pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Vozão chega a Belém com alguns problemas na escalação regal do time.

A equipe não viajou com o volante Lourenço, pois o jogador está suspenso por ter tomado três cartões amarelos em jogos anteriores. Com isso, o técnico Léo Condé, que faz a segunda partida no comando do Ceará, terá de encontrar um substituto para o atleta.

O treinador pode ter o retorno de Facundo Barceló, que faz a transição após lesão e viajou com o time. A expectativa é que o atacante possa ser usado pelo técnico durante a partida. O jogador está afastado de campo desde a 11ª rodada, quando se lesionou.

Duas novidades no elenco do Vozão são o zagueiro Gabriel Lacerda e o meia-atacante Léo Rafael, que retornaram ao clube após um período de empréstimo e entraram na lista final para o jogo.

Além disso, o Ceará também chega com alguns atletas pendurados, o goleiro Richard, o lateral Ramon Menezes, o meia Richardson e o atacante Saulo Mineiro. Todos foram relacionados para a partida contra o Papão e deve ser utilizado pelo treinado.

O Duelo entre o Papão e o Vozão ocorre nesta sexta-feira (12), às 21h30, no estádio da Curuzu. A partida terá transmissão Lance a Lance de OLiberal.com e narração da Rádio Liberal Mais.

Confira a lista de relacionado do Ceará

Goleiros: Richard, Bruno Ferreira e Maycon Cleiton

Zagueiros: Matheus Felipe, Yago, Ramon Menezes e Gabriel Lacerda

Laterais: Rafael Ramos, Raí Ramos, Matheus Bahia e Paulo Victor

Meias: Jean Irmer, Richardson, De Lucca, Lucas Mugni, Léo Rafael e Recalde

Atacantes: Aylon, Saulo, Erick Pulga, Kaique, Barceló.