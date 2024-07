Cazares é regularizado e pode estrear pelo Paysandu diante do Ceará-CE, nesta sexta (12)

O meia Juan Cazares está regularizado e pode estrear pelo Paysandu nesta sexta-feira (12), diante do Ceará, pela Série B. O nome do jogador foi protocolado nesta quinta-feira (11) no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Cazares, apresentado no Paysandu nesta semana, já está treinando com o elenco desde a última sexta (5) e vivia a expectativa de estrear pelo clube. Em entrevista coletiva, o equatoriano de 32 anos disse que dependia apenas da aprovação de documentos para entrar em campo.

Na quarta-feira (10), outros dois reforços do Paysandu foram regularizados. Os nomes do lateral-esquerdo Keffel e do atacante Paulinho Bóia constaram no BID no final da tarde.

Vindo do Santos-SP, Cazares é a grande contratação do Paysandu para a temporada. O jogador, que acumula passagens por outras grandes equipes do Brasil, como Atlético-MG e Grêmio-RS, tem um histórico recente com indisciplina. Apesar disso, prometeu estar focado em fazer bom trabalho no Papão.

A partida entre Paysandu e Ceará-CE, válida pela 15ª rodada da Série C, começa às 21h30, no estádio da Curuzu. O duelo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.