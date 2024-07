Com direito a promessa de 'Lei do ex', Paysandu recebe o Ceará na Curuzu pela Série B

Nesta sexta-feira (12), o Paysandu volta a campo na Curuzu para um duelo importante pela 15ª rodada da Série B. A equipe treinada por Hélio dos Anjos recebe o Ceará, com a obrigação de mudar o retrospecto diante da torcida e ascender na tabela classificatória. Atual 15º colocado, o Papão da Amazônia precisa vencer para voltar ao meio da tabela e entrar de vez na luta pela classificação. O Ceará, por sua vez, é o 11º, com 19 pontos.

Mais do que os três pontos, o confronto vale a invencibilidade em casa no ano. Jogando na Curuzu, com o apoio da torcida, o Papão não perdeu nenhum jogo desde outubro do último ano, quando foi derrotado pelo Amazonas, durante a Série C de 2023. Fazendo o recorte apenas dos seis jogos disputados na Curuzu pela Segundona de 2024, o Paysandu conquistou uma vitória e teve cinco empates na competição. Diante do time paraense, o Vovô, comandado pelo técnico Léo Condé, vai em busca de encerrar essa sequência invicta e engrenar na competição.

Para o jogo desta sexta, o Papão pode ter até três novidades, já que poderá contar com os três reforços contratados para o restante da Série B. O atacante Paulinho Bóia, o lateral-esquerdo Keffel Alvim e o meia Juan Cazares já estão à disposição do técnico Hélio dos Anjos após terem seus nomes oficializados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Cazares, a contratação mais badalada da temporada, chegou ao Paysandu após uma passagem frustrada pelo Santos-SP. Contratado pelo Peixe no início da temporada, o meia não se firmou na equipe de Fábio Carille e foi dispensado em junho.

No retrospecto geral há um equilíbrio entre as equipes, com 12 vitórias do Ceará em 34 jogos contra 13 derrotas. Em solo paraense, o Paysandu leva vantagem com 12 triunfos em 19 duelos. Os dois encontros mais recentes aconteceram pela Série B de 2017, quando o Vozão saiu com duas vitórias.

Durante a tarde da última quarta-feira (10), o elenco realizou um treino voltado para os ajustes táticos. Sob o comando de Léo Condé, a equipe alvinegra focou no posicionamento e trabalhou pontos como a transição defensiva. Tido como uma das prioridades de Condé, o setor defensivo do clube tem sido alvo de atenção nos treinos. Nos últimos 14 jogos, a equipe sofreu 18 gols, além de ter finalizado um jogo sem levar gols somente em quatro oportunidades. O treinador também terá desfalques com a ausência do meia Lourenço, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Suspenso, o jogador deve dar posição a Guilherme Castilho. A expectativa é que a base diante do Santos seja mantida.

Ficha Técnica

Data: 12/07/2024

Hora: 21h30

Local: Estádio da Curuzu

Arbitragem: Não divulgada

Paysandu: Diogo Silva; Michel Macedo, Wanderson, Netinho, Kevyn; Leandro Vilela, Lucas Maia, Val Soares (Cezares); Jean Dias, Esli García e Nicolas.

Técnico: Hélio dos Anjos

Ceará: Richard; Matheus Bahia, David Ricardo, Matheus Felipe, Rafael Ramos; Patrick de Lucca, Lourenço, Erick Pulga, Aylon, Lucas Mugni; Saulo Mineiro.

Técnico: Léo Condé