CBF muda data e horário de jogo do Paysandu na Série C; entenda

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou uma alteração na partida entre Paysandu e Figueirense, pela 16ª rodada da Série C. De acordo com a entidade, o duelo entre as equipes teve data e local modificados.

Papão e Figueira se enfrentariam, inicialmente, no sábado, 23 de julho, às 19h. No entanto, a CBF adiou a partida para a segunda-feira, 25 de julho, às 18h. Apesar da mudança de data e horário, a partida continua com o local mantido, no estádio da Curuzu, em Belém.

A entidade afirmou que a mudança se deu por opção do clube mandante, no caso o Paysandu, em concordância com a detentora dos direitos de transmissão.

Antes de enfrentar o Figueirense, o Paysandu vai fazer mais quatro partidas pela Terceirona. A próxima será no domingo (26), às 19h, contra o Brasil de Pelotas-RS, no estádio da Curuzu, em Belém. O duelo terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com.