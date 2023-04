Carrasco no Paysandu na Série C, clube da Segundona tem profissionais ex-Papão; veja

Fruto da base do Paysandu, o meia-atacante paraense Giovanni Augusto é o mais recente reforço do Vitória para a Série B do Brasileiro. No clube baiano, que foi carrasco bicolor na Terceirona 2023, no quadrangular de acesso, Giovanni encontrará outros profissionais com passagem pela Curuzu.

Fazem parte do grupo que irá buscar o retorno à elite do futebol brasileiro, além de Giovanni: o goleiro Dalton, destaque na reta final da Série C do ano passado, o volante paraense Rodrigo Andrade, o técnico Léo Condé e o executivo de futebol Ítalo Rodrigues.

Goleiro Dalton defendeu o Paysandu em 2012 e hoje veste a camisa do Vitória (Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal)

Dalton

Em 2012, o goleiro Dalton vestiu a camisa do Paysandu na conquista do acesso à Série B. O jogador fez 11 jogos com a camisa bicolor, até que perdeu a vaga devido a uma lesão. Foi dispensado antes do início da Segundona de 2013.

Rodrigo Andrade jogou pelo Papão em 2012 (Tarso Sarraf / Arquivo O Liberal)

Rodrigo Andrade

Revelado pelo Paysandu, Rodrigo Andrade estreou profissionalmente em 2014, aos 17 anos. O jogador depois se tornaria peça importante no meio-campo bicolor. No clube, conquistou o bicampeonato Paraense (2016 e 2017), além do título da Copa Verde em 2016.

Passagem de Léo Condé no Papão não deixou saudades (Jorge Luiz / Paysandu)

Léo Condé

Sem deixar saudades, Léo Condé treinou o Paysandu em 10 jogos, no primeiro semestre. Somou quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas. Não resistiu após derrotas contra Juventude e Boa Esporte na Série C e contra o Internacional na Copa do Brasil.

Ítalo Rodrigues sofreu bastante pressão no Paysandu (Jorge Luís Totti / Paysandu)

Ítalo Rodrigues

Após ter feito um trabalho positivo no Náutico, Ítalo Rodrigues fechou com o Paysandu para ser o executivo do clube, em 2021. Criticado no cargo, Ítalo foi pressionado por causa do início negativo do clube na Terceirona. De acordo com o Papão, o próprio pediu para sair e acertou com o CSA, em julho daquele ano.