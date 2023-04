Reforço do Paysandu compara Márcio Fernandes a campeão da Libertadores: 'Lembra o Dorival'

O Paysandu apresentou o volante Geovane, nesta terça-feira (4), no Estádio da Curuzu. Uma curiosidade da primeira conversa do jogador com a imprensa foi a comparação que o atleta fez do técnico bicolor Márcio Fernandes com Dorival Júnior, que foi campeão da Libertadores 2022 à frente do Flamengo.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Após agradecer a recepção positiva dos companheiros e comentar a disputa pela titularidade no Bicola, Geovane apontou que ambos, Márcio e Dorival, têm formas de jogar parecidas. Dorival treinou o reforço bicolor no próprio Ceará e teve Márcio como auxiliar, no Santos, em 2010.

"Vim para fazer história e não ser mais um. O grupo é muito bom, já vi jogar, me receberam muito bem e agradeço. O professor Márcio me lembra o Dorival Júnior, que usa um tripé no meio-campo e, se precisar, vou estar pronto", afirmou.

Dorival Júnior foi campeão da Libertadores com o Flamengo, em 2022 (Reprodução / Instagram @dorivaljroficial)

VEJA MAIS

Emprestado pelo Ceará, o jogador chega para fazer concorrência a João Vieira, Jimenez, Paulo Henrique, Rithely, Gabriel Davis e Bileu. Nas últimas partidas, Jiménez, João Vieira (Gabriel Davis) e Ricardinho têm ganhado a preferência de Márcio.

A dúvida é quem será a trinca de meio-campo escolhida pelo comandante do Paysandu para o Re-Pa. No domingo (9), às 16h, no Estádio do Mangueirão, as equipes fazem o encerramento da primeira fase do Parazão 2023.

Acompanhe a partida pelo Lance a Lance de OLiberal.com.