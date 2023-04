Geuvânio no Paysandu? Atacante já trabalhou com técnico e executivo do Papão e rescindiu com Ituano

A diretoria do Paysandu está no mercado em busca de jogadores para reforçar o elenco para o restante da temporada 2023. Com a Série C do Campeonato Brasileiro ficando cada vez mais próxima e com a fase decisiva do Parazão iniciando em breve, alguns nomes começam a ser especulados pelos corredores do Estádio da Curuzu. Um deles é do atacante Geuvânio, de 30 anos, que teve passagens pelo Flamengo-SP, Santos-SP e Atlético-MG, porém, uma fonte interna do clube alvicleste descartou o interesse no jogador.

O atacante Geuvânio é cria das categorias de base do Santos-SP, clube onde trabalhou com o atual técnico do Paysandu, Márcio Fernandes, no início da carreira. O jogador ainda não estreou na temporada 2023 e seu último clube foi o Náutico-PE, onde esteve em campo 14 vezes, marcando um gol. Geuvânio esteve no Timbu no ano passado e trabalhou com o recém-contratado executivo de futebol do Papão, Ari Barros.

Geuvânio rescindiu contrato com o Ituano-Sp e não jogou nenhuma partida na temporada pelo clube paulista, com quem tinha contrato até novembro deste ano. O atacante acumula passagens pela Penapolense-SP, Flamengo-RJ, Atlético-MG, Athletico-PR e também pela Chapecoense, além de uma temporada na China, defendendo o Tianjin Tianhai. Seu último em que teve sequência de partidas foi em 202, quando defendeu a Chapecoense. Pelo clube de Santa Catarina foram 41 partidas disputadas e quatro gols marcados.