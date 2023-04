Embalado após vitória na Copa Verde, Paysandu precisa 'arrumar a casa' para o terceiro Re-Pa do ano

Em dois clássicos Re-Pa no ano, o Paysandu perdeu um e ganhou outro. Apesar do empate em linhas gerais, o clube levou a melhor na Copa Verde, garantindo a classificação à grande final, podendo chegar ao quarto título da competição. Antes, contudo, o bicolor precisa rever mais uma vez seu arquirrival, pela oitava rodada do Campeonato Paraense. Ambos estão classificados e fazem partida atrasada, na reinauguração do novo Mangueirão, marcada para este domingo (9).

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Ao todo, o técnico Márcio Fernandes tem uma semana e meia para ajustar o time bicolor, visando o terceiro clássico consecutivo com o Remo. O treinador terá desfalques e muitas novidades, já que poderá contar com todos os jogadores contratados nas últimas semanas. No entra e sai das posições, o zagueiro Rodolfo Filemon, o lateral-esquerdo Igor Fernandes, os volantes Kelvi e Geovane, o atacante Luis Phelife estão aptos para estrear - todos já saíram no BID.

VEJA MAIS

O lateral-direito Edilson e o atacante Vinícius Leite, que não puderam ser inscritos na Copa Verde, também são opções. Ambos já atuaram em uma partida do Campeonato Paraense, contra a Tuna. No último clássico, o Paysandu utilizou pelo menos três esquemas táticos, começando no 4-3-3, seguindo para o 4-4-2 e encerrando no 4-2-3-1. A princípio, Hernández e Eltinho ficaram abertos no meio, com Juan Pitbull na lateral-esquerda.

No intervalo, após o lado esquerdo não funcionar, Pitbull e Hernández deram lugar a Fernando Gabriel e Roger, enquanto Paulo Henrique (que deu uma maior dinâmica ao meio) substituiu Jimenez, Eltinho foi para a lateral-esquerda e Mário Sérgio permaneceu centralizado no ataque. Assim, a dinâmica bicolor suplantou a defesa remista e abriu uma virada emocionante que terminou em 2 a 1.

Com a chegada dos reforços, Fernandes pode trazer algumas alterações, mas é provável que mantenha a mesma base do último clássico. Apenas o atacante Stéfano Pinho e o zagueiro Iarley são dúvidas e seguem no Departamento Médico, mas eles têm até o fim da semana para se recuperar. Assim, uma possível formação bicolor seria com Thiago Coelho; Samuel Santos, Henríquez Bocanegra, Wanderson e Juan Pitbull (Paulo Henrique); Jiménez (Fernando Gabriel), Ricardinho, Hernández (Roger) e Eltinho; Bruno Alves e Mário Sérgio.