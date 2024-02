Cametá recebe o Paysandu em casa buscando o topo da tabela no Campeonato Paraense

Neste domingo, a partir das 18 horas, a cidade de Cametá vai ferver. Não com a tradicional folia carnavalesca, mas sim com as emoções da partida entre Cametá e Paysandu, pela 6ª rodada do Parazão. O duelo vale, além dos três pontos, a aproximação com o topo da tabela, enquanto aos bicolores o triunfo é parte do plano de vencer os dois jogos fora de casa para chegar na última rodada já classificado à próxima fase.

Para surpreender os visitantes, o time comandado pelo técnico Júnior Amorim terá que se reinventar. Até aqui, foram cinco jogos e nada menos que três empates, além de uma vitória e uma derrota. O excesso de resultados iguais tem sido um problema para várias equipes neste Parazão. No entanto, sob o comando de Amorim, o Cametá tem fugido dessa regra.

Desde sua chegada, o time conseguiu um empate, uma vitória e foi derrotado uma vez. Ou seja, este será o tira-teima, em um duelo que, sempre que realizado em Cametá, desperta o instinto de rivalidade da torcida do Mapará Elétrico. Em campo, o treinador não deve ter grandes mudanças na onzena que começa a partida e a base do time deve ser a mesma que empatou com o São Francisco, com Balotelli, Kiko e Luan Batoré no ataque.

Por outro lado, o Papão da Curuzu traçou um objetivo a longo prazo, que contempla em seu curso o duelo com o Cametá. Este será o primeiro de três jogos que o time fará longe de casa. Para isso, o técnico Hélio dos Anjos já deu o recado e pretende ter força total diante do Mapará. Embora tenha uma baixa no ataque, após a expulsão de Jean Dias, Hélio sinalizou o retorno de Vinícius Leite ao lado de Nicolas. Além disso, o técnico tem a volta de Leandro Vilela e Robinho, ambos no meio-campo. Com isso, o Paysandu deve ter maior repertório na criação de jogadas, mas sem descuidar da defesa, um dos principais gargalos da equipe.

Hoje o Paysandu é o líder do Parazão, com 13 pontos, e no próximo dia 24 enfrenta o Canaã, em Parauapebas. Já o Cametá é o sexto colocado, com seis pontos, e joga novamente no dia 25, contra o Bragantino, também no Parque do Bacurau.

Ficha Técnica

Data: 18/02/2024

Hora: 16h

Local: Estádio Parque do Bacurau, Cametá

Árbitro: Joelson Nazareno Ferreira Cardoso

Assistentes: Luis Diego Nascimento Lopes e Emanoel Ferreira do Amaral Junior

Cametá: Deivisson; Magnum, Roni Santos, Jacone, Gabriel Gomes; Ramon Baiano, Pelezinho, Juninho, Kiko; Kennedy Balotelli e Luan Batoré.

Técnico: Júnior Amorim

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson Júnior, Bryan, Wanderson, Lucas Maia; Kevyn, Gabriel Bispo, Biel, Val Soares, Vinícius Leite e Nicolas.

Técnico: Hélio dos Anjos