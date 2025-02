Bryan Rodrigues projeta novo gol no Re-Pa e destaca: 'Estamos invictos'

A invencibilidade no Re-Pa é um trunfo que o Paysandu leva para o clássico contra o Remo, no próximo domingo (23), pela 7ª rodada do Parazão. São oito jogos sem perder para o maior rival, com quatro vitórias e quatro empates. E se depender do lateral-direito Bryan Rodrigues, essa marca será ampliada, de preferência, com mais um gol dele, como aconteceu no clássico do ano passado, pela semifinal da competição.

“Fiquei muito feliz com o gol no ano passado, gol em clássico é sempre especial. Graças a Deus estamos invictos, temos bastantes jogos contra o adversário e estamos invictos. Sem dúvida vamos buscar mais um gol no domingo, trabalhar forte essa semana pra que domingo a gente chegue forte pra ganhar o jogo, que é o principal, e se vier o gol, vamos ficar muito felizes também”, disse Bryan em coletiva concedida nesta quarta-feira (19).

O Papão chega bem para o clássico depois de vencer o Independente por 1 a 0 na última rodada, no Mangueirão. O resultado espantou a crise e deu moral ao grupo, que encara a semana livre de jogos como um período decisivo de preparação. “Semana de clássico é sempre bom, todo mundo muito ansioso, não só o torcedor, mas os jogadores também. Comentamos que seja uma semana maravilhosa e que a gente saia vitorioso”, afirmou o lateral.

Momentos diferentes

Se o retrospecto recente contra o Leão é um fator de confiança, o momento do Remo no Parazão exige atenção. O Leão Azul lidera a competição, tem o melhor ataque, com 16 gols em seis jogos, e a defesa menos vazada, sofrendo apenas dois gols. Mas o Paysandu mostra evolução e um dos pontos trabalhados com o novo técnico, Luizinho Lopes, já apresenta resultados: a consistência defensiva. Nos primeiros quatro jogos do campeonato, o Papão sofreu gols em todas as partidas. Com Luizinho no comando, o time não foi vazado nos últimos dois compromissos, contra o Manaus, pela Copa Verde, e contra o Independente, pelo Parazão.

“Pra ser sincero, incomoda quando a linha defensiva leva gol, estava incomodando demais a gente, levar gol em jogos que teoricamente fomos superiores o tempo inteiro e levávamos gols que às vezes nem a gente acreditava. Mas, graças a Deus, a gente tem melhorado isso. Taticamente a gente tem se entendido, por mais que o Luizinho não teve muito tempo pra trabalhar, ele conseguiu implantar algumas coisas que nos ajudaram a manter essa invencibilidade de gols nos últimos jogos”, avaliou Bryan.

O lateral reforçou que o trabalho segue intenso para equilibrar os setores da equipe e chegar com tudo no clássico. “É continuar trabalhando pra gente começar a fazer gols lá na frente. Vamos trabalhar isso essa semana, e que a gente venha fazer gols e não levar”, completou.

O Re-Pa do próximo domingo promete um Mangueirão lotado. A procura por ingressos tem sido alta e as arquibancadas já estão perto da lotação máxima. O lateral do Papão não tem dúvidas de que será mais um clássico com grande público e clima intenso. “Eu já imaginava que ia lotar, clássico sempre lota. Tenho certeza que vai lotar, que os ingressos serão esgotados. Como falei, o Pará respira futebol, respira esse clássico, que é maravilhoso, um dos maiores do Brasil. Todo mundo conhece o Re-Pa, todo mundo está muito motivado e feliz que é semana de clássico e, com a ajuda da nossa torcida, vamos fazer um clássico muito forte se Deus quiser”, concluiu Bryan.

A bola rola às 17h de domingo, no Mangueirão. Se vencer, o Papão empata em pontos com o Remo e pode ultrapassar o rival na oitava e última rodada.