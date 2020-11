Autor de gol histórico do Paysandu, Iarley relembra quando Maradona pediu sua camisa: 'Dia muito especial'

Mais ou menos um ano depois da histórica vitória de 1 a 0 do Paysandu sobre o Boca Juniors, em abril de 2003, na Copa Libertadores da América, o autor daquele gol histórico, o ex-atacante Iarley, estava de novo sob o olhar atento do ídolo máximo do futebol argentino: Diego Armando Maradona. Dessa vez, defendendo as cores do Boca Jrs.

Pouco depois da eliminação do Papão para os Xeneizes na Liberta, Iarley não apenas foi contratado pelo clube argentino, como vestiu a camisa 10, eternizada por Dieguito. Após a morte do ex-jogador, bicampeão da Copa do Mundo, Iarley relembrou à equipe de O Liberal o momento em que Maradona pediu sua camisa.

"Esse jogo foi muito bacana. Ele (Maradona) assistiu o nosso jogo do camarote e veio só para assistir o jogo, pois estava no seu processo de reabilitação. Ele estava com algumas pessoas e uma delas queria a camisa. E eu, de pronto, já ofereci a minha camisa. Ele (Maradona) me felicitou pelo jogo. Foi um dia muito especial", relembrou.

Início no Boca impactou torcedores e mídia argentina, mas lesões atrapalharam Iarley (AFP)

Passagem

Pelo Boca Juniors, clube do coração de Maradona, Iarley teve uma impactante, mas curta passagem - entre 2003 e 2004. Na primeira metade de sua estadia em Buenos Aires, capital argentina, o atacante chegou até a ser chamado de 'irmão de Pelé'.

No entanto, as lesões atrapalharam o bom momento do atleta, que depois foi liberado para o futebol mexicano. Ainda assim, o momento com o agora lendário Maradona, que morreu na última quarta-feira (25), vítima de um ataque cardiorrespiratório, jamais será esquecido.