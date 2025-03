Atacante chileno celebra primeiro gol com a camisa do Paysandu: 'Estava esperando esse momento'

O atacante Chileno Matias Cavalleri enfim marcou o seu primeiro gol com a camisa bicolor, no triunfo contra a equipe do Castanhal. Após seis jogos disputados pelo clube, o avançado alcançou o desejo de todo jogador e, diante disso, vem celebrando o momento que se abre com o desempenho em campo. Embora não seja titular absoluto, o jogador agora espera entrar de vez na briga por uma vaga entre os titulares.

"Eu estava esperando esse momento. Foram dias muito difíceis, as primeiras partidas, estar indo ao banco e não poder entrar, não adicionar minutos. Um jogador sempre quer estar jogando, mas a verdade é que eu estou muito contente por estar ajudando o time. Espero poder estar jogando e me preparando para estar nas melhores condições", disse ele durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira (6).

O atacante deixou sua marca contra o Castanhal, registrando sua segunda contribuição direta para gols nos últimos quatro confrontos. Esse período também representa sua maior sequência consecutiva de partidas na temporada, somando agora seis atuações no ano. Antes disso, ele já havia sido responsável pelo passe decisivo que resultou no gol de empate de Giovanni no clássico Re-Pa. No entanto, foi a emoção de marcar o seu primeiro gol que realmente ficou gravado na memória do atleta.

"Um sentimento muito lindo, sempre é lindo fazer um gol. A verdade é que, no ano passado, não havia feito muitos gols, tive dois gols no ano, então poder começar dessa forma, fazendo um gol, acho que posso tirar um grande peso de cima, e continuar vendo que o trabalho obviamente dá seus frutos e tentar seguir por esse caminho. Agora é tratar de fazer muitos gols mais ou assistências, sempre ajudando o time", espera.

Matias vem de cinco temporadas consecutivas no Unión La Calera, do Chile, sendo esta a primeira vez em que atua no futebol brasileiro. A nova experiência, ao que tudo indica, vem sendo satisfatória. O jogador inclusive agradece à receptividade dada pela Fiel Bicolor e espera manter o desempenho na reta final do Parazão, semifinal da Copa Verde e na terceira fase da Copa do Brasil.

"Primeiro que nada, agradecer à torcida por estar todo o tempo ali apoiando a equipe. Eu recebi muitas mensagens de apoio desde o primeiro dia que cheguei. Fui bem recebido. E com o grupo, igual. Obviamente que, às vezes, a torcida se impacienta um pouco, porque antes não tínhamos um jogo tão vistoso. Então, fiquem tranquilos que vamos fazer tudo para poder deixar a Paysandu onde se merece, ganhando troféus, ganhando títulos", encerra.