ASSISTA: após título, torcida do Paysandu promove aglomeração na Travessa Curuzu em meio à pandemia

Após o título do Campeonato Paraense do Paysandu diante da Tuna, ocorrido ontem (23), no Estádio da Curuzu, vários torcedores do Papão estiveram na Travessa Curuzu comemorando a conquista alviceleste. Com bandeiras, batucada e fogos de artificio, os torcedores se aglomeraram em frente ao portão do estádio do Papão, sem máscaras e em plena pandemia de covid-19.

A equipe de OLiberal entrou em contato com a assessoria do Paysandu para esclarecimentos sobre o ocorrido, já que a área é cercada e são permitidas apenas a entrada de moradores ao redor do estádio, porém o clube informou que não irá se pronunciar.