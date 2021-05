Assista: Com três gols de Gabriel Barbosa, Paysandu vira para cima da Tuna e conquista o 49º Parazão

Começou com um susto, mas o Paysandu conseguiu. O clube bicolor virou para cima da Tuna Luso, venceu por 4 a 1 no Estádio Curuzu e conquistou o 49° troféu do Campeonato Paraense na história, na noite de domingo (23). Os gols bicolores foram marcados por Igor Goularte e Gabriel Barbosa, que veio do banco para balançar as redes três vezes. Paulo Rangel marcou de pênalti para a Águia.

Pênalti tunante

Aos quatro minutos do primeiro tempo, bola para a área do Paysandu, Victor Souza subiu e deu um soco na bola para cima. Na disputa de Paulo Rangel e Nicolas, o artilheiro do Paysandu tocou na bola com a mão. Na cobrança, o camisa nove cobrou no canto esquerdo de Victor e abriu o placar para a Lusa.

O empate

O empate não demorou muito. Aos 15, Ratinho tabelou com Denilson, Marlon achou Igor Goularte na esquerda, livre, que tocou na saída do goleiro Gabriel. 1 a 1. O Papão buscava sempre o lado direito, com Israel - protagonista na primeira metade da etapa inicial -, Ratinho e Marlon aproveitando as costas do lateral-esquerdo Alexandre Pinho, da Tuna.

Gabriel salva!

Aos 44, o Paysandu quase conseguiu a virada. Novamente pela direita. Alisson se mandou para o ataque, passou para Igor Goularte na direita, que deu para Ratinho. O volante deu em Marlon, na entrada da área que, com um toque, encontrou Igor de cara para o gol, mas Gabriel defendeu o peito.

Inacreditável

No início do segundo tempo, o goleiro da Tuna apareceu mais uma vez. Marlon cruzou da direita na segunda trave, Nicolas cabeceou, Gabriel tirou com a coxa e Robinho não conseguiu botar a bola para dentro, pois Renan tirou em cima da linha em um lance inacreditável.

Victor Souza mantém o Bicola no jogo

A Tuna ficou acuada com o caudal ofensivo que feito pelo Paysandu e só voltou a assustar aos 10 da etapa final, em um lance de bola parada e o goleiro do Papão precisou se virar para defender. Escanteio cobrado por Lukinha e Paulo Rangel desviou de cabeça. Victor Souza se abaixou para pegar e evitar o que seria o empate tunante.

Virada

Com menos de cinco minutos em campo, Gabriel Barbosa entrou para recolocar o Paysandu na decisão. Nicolas recebeu na esquerda e encontrou Ari Moura na entrada da área, que assistiu Gabriel. O camisa 9 enganou dois jogadores da Tuna com o jogo de corpo e bateu firme e forte para virar a partida.

Gabriel falha e Gabigol aproveita

Protagonista da Tuna ao longo do Parazão, o goleiro Gabriel Bubniack falhou no terceiro gol do Papão. Nicolas lançou Ari Moura e o camisa 1 da Tuna saiu da área para tentar o chutão. Porém, errou o domínio e entregou a bola para Gabriel Barbosa, que fez o segundo dele e o terceiro dos bicolores.

O hat-trick do herói

No entanto, o artilheiro da noite não havia acabado. Menos de três minutos depois, Israel lançou Gabriel Barbosa em uma cobrança de lateral. O atacante girou em cima do marcador e com um toque na saída do goleiro da Tuna, fez o quarto e tirou a camisa para comemorar.

Confusão

No fim da partida, uma confusão no banco de reservas do Paysandu começou, entre jogadores e comissões técnicas. Lukinha foi expulso pela Tuna e Paulinho, que já havia sido substituído, recebeu o vermelho.

O lance capital

Aos 50 minutos, o lance decisivo do jogo. Perema tentou fazer a proteção da bola, que ficaria livre para o goleiro Victor Souza. No entanto, o zagueiro fez falta dentro da área em cima de Pedrinho e o árbitro marcou pênalti. No entanto, Léo Rosa isolou e o título ficou com o Paysandu.

Ficha técnica

Paysandu x Tuna Luso

Jogo de volta da semifinal do Parazão

Data e horário: domingo (23), às 17h

Local: Estádio Curuzu

Árbitro: Marco José Soares de Almeida (FPF)

Assistentes: Bárbara Roberta da Costa Loiola (FIFA) e Jhonathan Leone Lopes (CBF)

Quarto árbitro: Joelson Silva dos Santos (FPF)

Gols: Igor Goularte aos 15/1T, Gabriel Barbosa aos, 31 e 34/2T; Paulo Rangel aos 4/1T

Cartões amarelos: Nicolas, Ratinho, Gabriel Barbosa e Jhonnatan; Renan, Neto, Welington Pará

Cartões vermelhos: Paulinho (no banco de reservas), Igor Goularte (no banco de reservas), Perema; Neto, Lukinha

Paysandu: Victor Souza; Israel, Alisson, Perema e Bruno Collaço; Denilson (Robinho), Paulinho (Jhonnatan), Ratinho; Marlon (Ari Moura), Igor Goularte (Gabriel Barbosa) e Nicolas (Yan). Técnico: Wilton Bezerra (auxiliar).

Tuna Luso: Gabriel; Léo Rosa, Dedé, Renan, Alexandre Pinho (Felipe); Arthur (Jayme), Kauê (Welington Pará), Lukinha; Neto, Fabinho (Pedrinho) e Paulo Rangel (Lineker). Técnico: Robson Melo.