Assim como o Remo, Paysandu estuda reabrir venda de títulos de sócio remido visando obras no CT

Após quase cinco anos da aquisição do terreno, o Paysandu quer avançar na construção do Centro de Treinamento Raul Aguilera. Para isso, o clube estuda novas formas de arrecadação de verbas para as obras em Águas Lindas, na Região Metropolitana de Belém. E a inspiração pode ter partido do grande rival.

Depois do Remo anunciar que voltou a vender títulos de sócio remido para ajudar na quitação das parcelas da compra do seu centro de treinamento, no Outeiro, o Paysandu cogita fazer o mesmo. A informação foi confirmada a OLiberal pelo presidente do Papão, Mauricio Ettinger.

Questionado pela reportagem sobre o assunto, o mandatário se restringiu a responder apenas que a proposta está “ainda em estudo” pela diretoria.

No caso azulino, a campanha, lançada na semana passada, disponibilizou para venda mil títulos de sócio remido (aquele em que não é necessário o pagamento de mensalidades) a R$ 5 mil. Caso todos sejam vendidos, o clube vai faturar R$ 5 milhões.

Entre os direitos de um sócio remido está o de poder participar da vida política do clube, desconto vitalício em ingressos e o direito de alugar de espaços nas despendências do clube, como churrasqueiras e salão de festas, entre outros.