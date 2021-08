Após atrasos, engenheiro responsável dá atualizações sobre as obras no CT do Paysandu

O Paysandu continua as obras para a inauguração do CT Raul Aguilera, localizado em Águas Lindas, Região Metropolitana de Belém. A equipe de O Liberal conversou com um dos engenheiros responsáveis pela obra, Arnaldo Dopazo, que deu novas atualizações sobre as reformas.

"Estamos no nivelamento de toda a área, através de movimentos de terra e colocação de arenoso. Não estamos limitando apenas as áreas dos campos e sim de todo CT.

Após esta etapa passaremos para o sistema de drenagem", disse Arnaldo. "São muitas carradas de arenoso. Nós só conseguimos visualizar a realidade dos desníveis do terreno após a limpeza total da área e através da topografia",

Em junho, Arnaldo contou que os últimos meses as obras enfrentaram diversos desafios, como a pandemia da covid-19 e também as chuvas do período do inverno amazônico. Com isso, ajustes foram necessários nos projetos do CT. Vale lembrar também que, por problemas financeiros, o Paysandu chegou a realizar ações de marketing para arrecadar renda que ajudaria na continuidade da construção.