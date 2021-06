Presidente do Paysandu mostra obras no CT, em Águas Lindas, e afirma: 'Ganhando uma nova cara'

O Paysandu retomo, no início de junho, as obras do Centro de Treinamento Raul Aguilera, localizado no bairro de Águas Lindas, Região Metropolitana de Belém. Nesta quarta-feira (30), o presidente do clube, Maurício Ettinger, utilizou a rede social para expor como está o local e também dar valores o que é gasto no CT.

“Hoje foi dia de visitar novamente o CT do papão. Exatamente 3 semanas atrás retomamos a obra. Nosso CT já vem ganhando uma nova cara. Na próxima semana, vamos divulgar novidades. A prioridade para o CT é a compra de arenoso. Atualmente, o clube está pagando 600 reais por carrada”, informou o dirigente.

Em entrevista para OLiberal.com, no início de junho, um dos engenheiros responsáveis pela obra, Arnaldo Dopazo, contou que a previsão é até setembro ter um campo concluído.