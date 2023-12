Ari Barros diz que artilheiro do Paysandu, Mário Sérgio, está de saída do clube

Mário Sérgio, artilheiro do Paysandu na temporada 2023, está fora do elenco bicolor. A saída de um dos protagonistas na trajetória de sucesso do Paysandu rumo à Série B, foi confirmada pelo executivo de futebol do clube, Ari Barros, neste sábado (2), durante entrevista.

Ari afirma que o Paysandu entrou em acordo com o Mirassol, dono dos direitos do atleta, mas as negociações travaram por conta de divergências financeiras com Mário Sérgio.

“Tínhamos tratativas com o Mirassol. Chegamos a estar de acordo com a compra, mas não chegamos em um número que estivesse de acordo. Temos responsabilidade com o lado financeiro do clube. Mário Sérgio volta para o Mirassol. Foi um rapaz que nos ajudou bastante e desejar toda a sorte do mundo para ele”, declarou Ari.

Contratado por empréstimo junto ao Mirassol, o contrato de Mário Sérgio com o Paysandu expirou no dia 30 de novembro, Mário Sérgio foi o artilheiro do Paysandu na temporada.

Com a camisa bicolor, o jogador atuou em 44 partidas e marcou 22 gols, ajudando a equipe a conquistar o acesso à Série B do Brasileirão no final da temporada.

O bom desempenho diante da meta rendeu ao atacante um prêmio individual na Série C. O atacante foi escolhido para integrar a seleção de melhores jogadores da Terceirona de 2023. Além dele, o goleiro Matheus Nogueira e o meia Robinho integraram o time.