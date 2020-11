Com multa rescisória de R$5 milhões, artilheiro do Paysandu esclarece sobre negociação com o Sport

Após confirmar a sondagem do Sport-PE, clube que disputa a Série A do Brasileirão, o atacante Nicolas esclareceu sobre a negociação. De acordo com o artilheiro bicolor, autor de 14 gols em 29 jogos pelo Papão neste ano, apesar do interesse da equipe pernambucana, ele considera improvável uma saída neste momento.

LEIA MAIS

Em contato com a equipe de esportes de O Liberal, o atleta afirmou: "Difícil sair, mas vamos que vamos". Segundo informações, a transferência do atleta para o Sport-PE só se daria por meio do pagamento da multa rescisória. A reportagem apurou que a multa rescisória de Nicolas com o Paysandu é de R$5 milhões. O Paysandu também declarou estar ciente do interesse do Leão Pernambucano.