De saída? Atacante Nicolas, do Paysandu, confirma interesse do Sport

O atacante Nicolas, artilheiro do Paysandu na temporada 2020 com 14 gols, recebeu sondagem do Sport-PE. A informação foi confirmada pelo próprio jogador ao OLiberal.com.

Em conversa rápida, o atacante de 31 anos informou que existe o interesse do clube pernambucano e que já informou o Paysandu sobre a situação, mas sem dar detalhes sobre o assunto. “Sim, a informação procede. O clube já sabe”, informou.

Nicolas está na sua segunda temporada no Papão. Com a camisa bicolor o jogador já fez 70 partidas e marcou 26 gols. No dia 25 de agosto o Paysandu renovou seu vínculo com o atacante até o final de 2022.

Na época, o executivo de futebol do Bicola Felipe Albuquerque, declarou que o clube alviceleste venceu a concorrência de clubes da Séries A e B que haviam assediado o jogador e informou que Nicolas recebeu propostas de fora do país.