Árbitro de Paysandu e Náutico foi traído pela esposa com presidente do Cruzeiro, afirma jornalista

Segundo relatos obtidos pelo colunista Leo Dias, o árbitro Felipe Fernandes de Lima, que apita Paysandu e Náutico no domingo (13), às 16h, no Estádio da Curuzu, teria sido vítima de traição por parte da esposa, Tassiana Valim. O envolvimento amoroso de Tassiana, por sua vez, é com o Sérgio Santos Rodrigues, o presidente do Cruzeiro.

Moradores do condomínio onde residiu o casal Felipe e Tassiana disseram a Leo Dias que o árbitro deixou o lar que compartilhava com a esposa e filhos. Desde que os eventos vieram à luz, as atividades de Felipe nas redes sociais foram restringidas. Enquanto isso, o presidente do Cruzeiro, também envolvido na trama, mantém sua rotina inalterada, apesar do escândalo.

O cenário ganha contornos ainda mais intrigantes ao se considerar que Sérgio Santos Rodrigues, uma figura proeminente no mundo do futebol, segue casado e aparentemente imperturbável pelas revelações.

Contexto

O enredo dessa traição começou a desenrolar-se em uma noite de junho, quando Sérgio compareceu a uma festa realizada em uma boate em Uberlândia (MG). Nesse evento, chamou a atenção a presença próxima e íntima de Tassiana Valim, que, por sua vez, também mantinha um compromisso amoroso.

Vale ressaltar que Felipe ganhou notoriedade por apitar a final do Campeonato Mineiro de 2022, na qual o Atlético Mineiro saiu vitorioso em relação ao Cruzeiro, em um jogo marcado por decisões arbitrais polêmicas e contestações por parte dos torcedores cruzeirenses.