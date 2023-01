Apresentado no Paysandu, mineiro Alex Matos revela segredos para matar a saudade de casa; confira

A saudade de casa é um dos principais desafios que enfrentam os jogadores de futebol que atuam distante da família. Pelo menos é o que afirmou o atacante do Paysandu, Alex Matos. Apresentado neste sábado (14), durante a pré-temporada bicolor em Barcarena, no interior do Pará, o mineiro de Montes Claros contou o que faz para amenizar a falta que a distância da sua terra natal faz.

"Tento o máximo possível me entrosar com a rapaziada. Viramos uma família aqui e tentamos nos distrair sempre que pudemos, seja jogando baralho ou qualquer outro jogo, pra aliviar a saudade de casa", disse o atacante.

Questionado sobre a preparação para a estreia no Campeonato Paraense, que ocorre no próximo dia 22 de janeiro, às 9h45, na Curuzu, Alex disse que está com a cabeça tranquila. Segundo ele, há uma "briga sadia" por vaga no time titular e que essa disputa só tende a ajudar o Paysandu.

"Vamos chegar muito bem [no estadual]. Estamos trabalhando bastante a parte física e mental. O grupo está muito fechado e, depois dessa semana de treinos aqui em Barcarena, vamos chegar 100% na estreia", explicou.

Revelado pelo Cruzeiro, Alex Matos veio ao Paysandu após acumular bons números pela equipe Sub-20 da Raposa. O jogador de 20 anos vai permanecer na Curuzu até o final de 2024.